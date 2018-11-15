鄭徐攻地價稅 楊喊多繳就不對

2018年11月15日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 邱立雅、／竹縣報導

新竹縣首場政見發表會14日舉行，4名縣長候選人楊文科、葉芳棟、鄭朝方、徐欣瑩巧合抽中與競選相同順序號次，地價稅該不該漲成了現場交鋒議題。楊文科先說讓人民多繳一塊錢，就是不對的，而鄭朝方、徐欣瑩均強調，未來當選後會立即召開地評會，鄭還主打凍漲、調降，僅葉芳棟則贊成調漲，以免年輕人買不起房。

楊文科上場先提到，他初次參選，但對手們不打口水戰，沒有抹黑、汙衊，很幸運參加此場高格調選舉。不過楊文科也說，很多事情時空環境改變，也都會隨著轉變，大環境不好，讓人民多繳一塊錢，就是不對的，婉轉回應近日使他爭議纏身的地價稅議題。

楊打造下一個30年榮景

楊文科也提到，遇到許多年輕人問他，為什麼要出來參選？他發現，中央政府許多措施失去民心，光是兩岸關係部分，使得觀光、旅宿、店家大受影響，而他參選，就是期望要為新竹打造下一個30年榮景。

楊文科提出「老中青幼通通照顧」、「拚經濟、重文教、享福利」，也提出各項交通建設，包含興建台大附中等，可以減少父母接送孩子的交通壅塞、以及學校不足等問題，未來也計畫成立青年事務局。

鄭促桃竹串連起生活圈

鄭朝方表示，他的參選讓其他候選人不得不去面對大新竹存在已久的問題，他也感謝另一個候選人，對「大新竹共好」的區域治理概念表示支持。承諾只要他當選，桃園市與新竹縣市會有完整的系統串連，完成美好生活圈的治理。

徐發展公車網改善塞車

最後一個上場的徐欣瑩大談交通建設，她計畫打通新竹縣交通節點，改善塞車情形，還暗批鄭朝方推動的輕軌計畫，恐將步上高捷虧損後塵，應要先培養民眾搭乘大眾運輸習慣，所以將率先發展公車網路系統。

針對地價稅問題，鄭徐兩人都強調當選後將立即召開地價評議委員會，鄭朝方主打凍漲、調降，徐欣瑩表示將納入民眾擔任評議委員，聆聽民眾的建議。

(中國時報)