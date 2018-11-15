洪推交通環線 林創就業機會

南投縣長選舉政見會前，國民黨候選人林明溱（右），與民進黨候選人洪國浩（左）握手致意。（廖志晃攝）

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中國時報
廖志晃／南投報導

南投縣長選舉首場政見發表會14日晚間登場，民進黨候選人洪國浩暢談草屯經驗及5項南投大進步的政見願景；尋求連任的國民黨候選人林明溱，則細數4年建設政績，也承諾必定開發5大園區，創造3000個就業機會。

先發表政見的洪國浩表示，921大地震後，他擔任南投農田水利會長整修能高大圳，改善灌溉系統，後來擔任草屯鎮長，不僅解決負債，還創造鉅額盈餘，相信這些成功經驗都將成為改變南投的力量！

拓寬清境溪頭道路

洪國浩說，未來將推動交通1環線串聯縣內道路，讓各地往來更便利，拓寬往清境農場、溪頭道路，並設停車場；將來配合台中捷運延伸到南投生活圈，更是中台灣發展不可或缺的拼圖。

洪國浩表示，中興新村除規畫第2行政區，也要發展青創產業，再現風華；推動國際觀光3大節，結合在地特色、集集鐵道和多元族群文化，推動深度旅遊；農業與觀光結合，茶博在產區竹山及鹿谷舉辦。

午餐補助減輕負擔

林明溱指出，他在縣長任內在各鄉鎮市的建設經費已經高達101億元，這樣的成績與努力，讓他和縣民打造施政滿意度中部第1名，幸福指數全國第3名的成績，值得讓鄉親信任。

林明溱表示，縣府堅持補助供應免費營養午餐，不惜每年花4億元，讓每個學童家庭每年至少減少1萬元負擔；而且學校建設工程都由縣府承擔，從不讓學校家長會募款。

林明溱強調，他當縣長後，重陽敬老禮金提高到1000元，乘車免費從也從300元增為1000元，即將開放長途的國光客運也能搭乘，老人假牙補助，未來還會增加更多。

(中國時報)

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