饒嗆綠反商 劉批農業假議題

5位台東縣長候選人錄製公辦政見發表會，5位由左至右分別為鄺麗貞、劉櫂豪、黃裕斌、彭權國及饒慶鈴。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

5位台東縣長候選人14日到台東縣府錄製「第18屆縣長候選人公辦政見發表會」，5人首度同框，但彼此間沒甚麼互動。台東縣選委會表示，15日起至23日會在台東縣線電視系統播放，歡迎民眾踴躍觀賞，選出心中理想的縣長人選。

5人同框 各抒抱負

台東縣選舉委員會舉行電視政見發表會，在台東縣府簡報室錄製，5位候選人鄺麗貞、劉櫂豪、黃裕斌、彭權國、饒慶鈴分別由家屬或團隊陪同參加政見會，依抽籤順序彭權國、黃裕斌、劉櫂豪、鄺麗貞及饒慶鈴上台闡述政見及未來的抱負。

黃裕斌提出3大政見主軸，發展生醫藥草生技農業、開發地熱電能礦物資源及應用海岸美景及海水資源。彭權國則強調，5位候選人都是台東人，應不分藍綠、黨派，欺負台東人就是不行。鄺麗貞則表示，她要打破權力交換，家族利益為其次，要以台東人為第一優先。

劉櫂豪在政見發表會上質疑饒慶鈴迴避政策辯論，並且再度回應饒慶鈴參選以來，不斷攻擊的農業假議題；蔡英文總統上任以來，農產不僅穩定出口外銷，而且持續成長，劉櫂豪更與農會配合將農產行銷到北美，並在日本也成功行銷釋迦，促進台東農產的外銷通路。

農業行銷 選將攻防

饒慶鈴則強調，惟有她能延續五星縣政，繼續使台東品牌閃亮於國際舞台；饒慶鈴批判劉櫂豪領立委薪水，專職選縣長，兼差做名嘴，7年收入近3千萬元，卻以黨意為依歸，對台東縣政反反反，一旦「綠色反商縣長」上任，投資者會跑光光，台東將前途茫然。

(中國時報)

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