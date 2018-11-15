溫芝樺扮導護媽媽 路人比讚

2018年11月15日 04:11 中國時報 吳敏菁／彰化報導

彰化縣議員第1選區選情最激烈，候選人溫芝樺拚選戰，仍不忘繼續投入愛心，站在車水馬龍的路口擔任導護媽媽，守護著孩童們安全過馬路，讓人都不禁為她比讚，親切地為她喊聲「芝樺加油！」

溫芝樺是前立委陳杰的姪女、前市長溫國銘的女兒，這屆擔任市民代表，用心監督市政、熱心為民服務，贏得好口碑，陳蔣秀美這屆高票當選議員，決定交棒給姪女溫芝樺，傳承議員為民喉舌、監督縣政的任務。

溫芝樺披起戰袍和彰化市民代表候選人黃稜茹搭檔競選，日前王惠美、溫芝樺、黃稜茹成立聯合競選總部，讓人眼睛一亮，溫芝樺延續陳杰爭取鐵路高架化、提出再造八卦山風華，吸引數千支持者，聲聲祝福、凍蒜響徹雲霄，展現高人氣。

溫芝樺是日本高崎經濟大學畢業，擅長插花、設計等，多才多藝，更有顆溫暖的愛心，默默地在路口擔任導護媽媽、指揮交通1年多。她感性地說，深入觀察所有導護志工們，大家不管酷熱高溫或颳風下雨、寒流來襲，都盡責維護學童們安全，即便汽機車的廢氣煙塵迎面而來，總展露親切笑容，呵護過馬路的小孩。

溫芝樺呼籲大家經過校門口時，可以用讚賞笑容，跟每位在導護崗位上的老師、志工爸媽揮揮。溫芝樺這次拚議員，就是為擴大服務民眾的能量。

(中國時報)