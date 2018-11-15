嘉義市長3候選人掃街行腳拜票

爭取連任的嘉義市長涂醒哲（中）14日發選前告白。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉市報導
國民黨籍黃敏惠（中）14日一早以車隊掃街營造氣勢。（呂妍庭翻攝）
無黨籍蕭淑麗(右二)持續掃街拜票，行腳嘉市84里。（呂妍庭翻攝）

14日競選活動起跑日，嘉義市主要市長候選人仙拚仙，隔空交戰，國民黨黃敏惠先喊用選票讓民進黨懂得謙卑，再與國民黨副主席郝龍斌合體回防「藍軍鐵票倉」經國新城，全力固守眷村票，民進黨涂醒哲則發表選前告白，重申「政績才是王道」，呼籲選民「清醒選哲」，以行腳方式走遍嘉市84里的無黨籍蕭淑麗則訴求自己來自基層，一步一腳印，一定得人心。

黃敏惠一早就以戰車掃街營造氣勢，隨後趕往經國新城參加「重耀諸羅，嘉義惠更好」團結造勢大會，郝龍斌特地南下站台，郝龍斌指黃敏惠執政9年，是嘉市最好的時期，涂市府執政3年，是嘉市最爛的時期，呼籲眷村子弟團結，集中選票投黃敏惠，黃敏惠隨即呼應，「沒有人能分化我們」，全力鞏固鐵票倉。

涂醒哲昨在忙碌的掃街拜票行程空檔，邀約媒體喝咖啡，聊聊他的選前告白，涂說他選舉過程一再被抹黑，未來10天不知道還有多少奧步會使出來，但他始終堅信「政績才是王道」，不發布、不引用民調，也不用假民調做政治操作、影響選戰，更不會操作棄保，「只有不會當選的人才想操作棄保」，呼籲選民保持清楚，做出明智決定。

正值市議會開議，蕭淑麗昨如常參加定期會，並持續行腳，蕭淑麗說，昨雖是競選活動第1天，但她和競選團隊已走遍大半嘉義市，相對擁有強烈台北情懷的黃、涂兩任市長，掃街拜票只是沾醬油，讓她更相信沒有騙出來的選票，即使選戰進入倒數，她沒有政黨奧援、行政資源，還是會行腳到最後。

(中國時報)

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