傳承薪火 新人猛打前老闆牌

2018年11月15日 04:11 中國時報 陳燕珩、張立勳／台北報導

選戰進入衝刺階段，台北市議員公辦政見發表會14日登場，由士林、北投區打頭陣，近來高雄市長候選人韓國瑜掀起旋風，有藍營新人看準議題，順勢打出「韓國瑜牌」；還有綠營候選人搬出駐日大使謝長廷、立委吳思瑤，猛打「爸爸牌」、「前老闆牌」，候選人各出奇招，就是要搶得選民注意。

年底士林、北投區有23人參選，共有18人報名政見發表，真正到場僅16人，其中新人出席踴躍，國民黨候選人張斯綱看準「韓流」效應，發表政見前不忘強調，自己第一分工作就是擔任韓國瑜助理，當時種下他參與公共事務的火苗，還說韓很照顧員工，盼他順利當選高雄市長。

民進黨新人陳賢蔚同樣打出「前老闆牌」，今年接棒立委吳思瑤參選議員的他，不斷強調自己擔任吳12年幕僚，累積了豐富的政治實務能量，他是唯一深耕在地的新人，未來問政品質必會跟吳思瑤一樣專業、認真。

首度參選的民進黨候選人鍾佩玲則提出3大政見主軸，包括護老、護幼、挺青年，強調未來要擴大敬老卡使用範圍，加強校園安全，推動一區一臨托，並在士北科新創基地打造充足的創業輔導與資源轉介環境。

除了新人搶曝光，包括潘懷宗、陳建銘、陳政忠等資深老將也親自到場，向選民報告過去服務政績。陳建銘受訪說，其實參與政見發表票也不會變多，但候選人有責任出席，這是基本尊重，被問及有新人選擇不來？他則笑說「可能他們覺得自己很穩。」

(中國時報)