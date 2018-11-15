黃營批高妻任獨董來自酬庸 高營嗆郭論文爭議說不清

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中國時報
／台南報導

國民黨台南市長候選人高思博妻子周韻采擔任中華電獨立董事掀波瀾，民進黨市長候選人黃偉哲競選總策畫郭國文14日表示，周韻采承認獨董來自國民黨酬庸，但卻沒說明為何有資格接受酬庸？高營反批郭國文的論文抄襲都沒說清楚，還大言不慚問周韻采的電信專業？

郭國文表示，中華電信從2013年到2015年共開了19次董事會，周韻采曾請假2次，總共出席17次；如果3年領薪236萬元，平均每次出席董事會就獲得13萬8000多元薪資。周韻采擔任官股事業獨董，除了出席還需要做什麼？

郭國文也引述周韻采在記者會的說明：「如果我不適合擔任獨董，我也不覺得台灣有人更適合。」並質疑，難道一個在研考會主委期間擅離職守跑去跳瑜伽的「人才」，會是全台灣都無法取代的嗎？

郭國文表示，台灣有許多人才，無論實務成就或學理研究都遠勝周韻采，為何每次國民黨的酬庸，高家一族總是有份？高家為何不對市民分享如何從黨國取得高位，又是如何占盡政府便宜？

高營回應指出，郭國文對自己論文抄襲，舉證確鑿，教育部也已發函請成大調查此一戕害學術倫理事件，從不講清楚說明白，竟還大言不慚問周韻采的電信專業？高營歡迎郭國文正面表列，公布 比周韻采優秀的電信政策專家姓名，供外界公評。

高營認為，中華電共有5名獨董，所有獨董的薪酬給付都相同。如果郭國文認為給付方式不合理，那就是指責現任5位民進黨酬庸的獨董，光開會就能坐領高薪，尸位素餐。

(中國時報)

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