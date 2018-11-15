拚經濟 高思博推CF 黃偉哲提願景

2018年11月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

政治擱一邊，台南市長選舉藍綠候選人都喊拚經濟！國民黨高思博繼推出「未來台南、高雄共同拚經濟」競選CF，頗獲好評，14日再推第2支CF，訴求「經濟就業、北漂青年返鄉」；民進黨黃偉哲提5政見主軸和5願景，強調要讓年輕人找到好工作、企業跟工廠有好的經營環境。

選戰倒數計時，儘管台南選民結構綠大於藍，但在韓國瑜效應帶動下，喚醒不少淺藍選民歸隊，甚至左右中間選民投票意向，高思博表示，台南選戰已跳脫藍綠對決。

高思博強調，選舉跑下來，深諳選民在意的是到底誰才能讓南台灣出頭天？是「高思博+韓國瑜」？還是「黃偉哲+陳其邁」？他說，只有放下政治，專心拚經濟，才能為市民帶來好的生活，畢竟，經濟不分藍綠，打選戰歸打選戰，最終還是要回歸以市民福利為優先。

黃偉哲在幾波政見訴求喊出讓台南人過得更好。他說，選戰中提出5大政見主軸及5個願景，強調讓年輕人找得到好工作、能安心生養、讓長輩得到妥善照顧，企業跟工廠都能有好的經營環境。

黃偉哲指出，南科是台南最重要經濟引擎，而另一個新經濟引擎，就是沙崙智慧綠能城，估計年產值百億、可創造8000多個就業機會，許多年輕人想要回來台南，除了南科、沙崙綠能科學城選項，新吉、七股、麻豆、官田等工業區開發與活化，也能帶來3萬個工作機會。農業部分有農委會「農產品初級加工場」搭配冷鏈系統政策，可望吸引年輕人返鄉投入農業；針對創業青年，在資金、技術、管理、市場行銷，也將提供專業諮詢以及一站式公共服務。

(中國時報)