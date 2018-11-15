林姿妙擂戰鼓 親民大掃街

2018年11月15日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

選舉進入倒數階段，14日起是宜蘭縣長候選人競選活動的起跑日，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，在羅東鎮的溪南競選總部整軍，在鞭炮聲與支持者的加油聲中，出發掃街拜票，林姿妙期盼能透過與選民的近距離接觸，展現親和力持續拉抬聲勢。

近距離接觸拉抬聲勢

出發前，林姿妙展現鼓藝，透過擊鼓提升士氣，對於近月來坊間流傳有人以她與其競選總部的名義，發送語音電話拜票，由於時間是在半夜、凌晨，引起民眾反感，對此林姿妙說，並沒有透過語音拜票，強調選舉應該正正當當，而非栽贓抹黑。

她表示，向宜蘭鄉親懇託支持的競選拜票行程，由羅東鎮開始起跑，並由她親自擂起戰鼓向鄉親宣誓，宜蘭縣的未來交由她來改變，對鄉親的承諾一定會做到。

身為羅東鎮長，也曾當選羅東選區的議員，林姿妙選擇由羅東出發，是以成功治理、形塑羅東的經驗，做為改變宜蘭縣未來的基礎，她強調，「羅東經驗」是全羅東鎮民的驕傲，未來當選縣長後，將帶領宜蘭縣民找回身為宜蘭縣民的榮耀。

要防範對手各種奧步

林姿妙表示，選舉要公平、公正、公開，選賢與能，選出一位最好的縣長，來帶領宜蘭向前衝、為宜蘭鄉親打拚。

林姿妙競選總部表示，選前9天非常重要，相信民進黨對手的各種抹黑奧步不但不會停止，還會愈來愈激烈，所以請鄉親一定要小心防範對手的各種奧步，11月24日支持林姿妙的鄉親，一定要風雨無阻，投下神聖的一票。

(中國時報)