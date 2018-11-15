10美女貼圖 鼓勵出來投票

2018年11月15日 04:11 中國時報 葉德正／新北報導

選舉進入最後倒數，除候選人卯足全力催票，新北市民政局也推出「選舉倒數，出來投票」系列貼圖，找來10位民政局美女員工，在選前10天陸續推出10張貼圖，首張貼圖14日釋出，由民政局政風科員賴家儀打頭陣，不少網友還以為是哪黨美女刺客候選人，在網路掀起旋風。

首張掀起網路旋風

賴家儀說，很開心能擔任宣傳大使，這是她第1次參加公投及縣市長的投票，由於參與地方公職人員的候選人眾多，還有10個公投案，確實讓人眼花撩亂。

賴家儀說，選前她特別仔細閱讀選委會發行的選舉公報，透過瞭解各個候選人的政見經歷，仔細比較分析，她一定要在選舉當天投下自己關鍵的一票。

歡迎大家多多轉發

民政局長江俊霆表示，常收到長輩們在LINE傳早安、晚安、平安之類的「問候圖」，民政局自3年前就開始仿效，製作活動、政策、節氣、神明聖誕等業務相關的貼圖，每天早上發送群組，累計已發送近1000張貼圖，免費又即時，達到很好的宣傳效果。

江俊霆說，再過10天就是九合一選舉投票日，為鼓勵大家不放棄手中神聖的一票，特別精心製作宣傳「出來投票」貼圖，由同仁化身宣傳大使，以甜美、可愛笑容及選舉倒數天數的手勢，邀請大家一同去投票、投好票，透過選票表達自己的意見，歡迎大家多多轉發。

民政局提醒，投票日24日上午8點至下午4點，民眾記得攜帶個人國民身分證、印章及投票通知單，至戶籍地之投開票所投票，每一票都很重要，請大家好好把握手中神聖的一票，踴躍行使公民權利。

(中國時報)