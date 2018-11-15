聲勢好憂分票 候選人紛告急

2018年11月15日 04:11 中國時報 賴佑維 、 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

選戰進入倒數，不少候選人擔心「選民策略性投票」導致落選，更有民代認為「分票是懲罰認真的議員」。地方人士分析，分票效應下，更有可能導致大家都落選的狀況。

恐人人落選 籲唯一支持

民進黨在中壢提名5席，平鎮提名4席、龍潭提名2席，不少綠營支持者擔心，提名過多恐導致票源被瓜分，反而造成現任者恐落選的風險。地方人士指出，不少選民還是以藍綠區分，大多會希望自己支持的政黨，可以有多一點候選人當選，若提名人數過多，聲勢好的候選人也多，分票狀況恐更嚴重。

市議員黃傅淑香力拚連任，在臉書呼籲唯一支持，讓許多現任尤其是民進黨議員深有同感，有鑑大環境對民進黨不利，綠營市議員候選人今年選舉大都只能猛打政績牌，中壢區藍大於綠的情況之下，第1屆市議員10席中，扣掉過世的袁明星只剩2席，今年加上無色覺醒崛起，不少無黨籍候選人來勢洶洶，讓民進黨的選情更是岌岌可危。

市議員彭俊豪認為，中壢藍大於綠，提名5席確實有點多，市長鄭文燦執政有感，但議員還是要靠自己的努力。他認為，有些人會放風向，現任者雖被看好，還是會有配票問題。

桃市議員：懲罰認真的人

市議員楊家俍說，其實分票就是選民的策略性投票，不只發生在同政黨，不同政黨議員也會有這種狀況。他說，選民會因為認為某議員很穩，而把票投給自己第2順位的支持對象。他認為，只要多席次的選舉，就難以避免這種狀況，但也認為此舉懲罰認真做事的議員。

(中國時報)