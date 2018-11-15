龍用政績抗韓 燕發表反空汙CF

2018年11月15日 04:11 中國時報 盧金足 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍14日在廣播節目受訪時表示，目前藍營表態高，但也激發綠營支持者危機感。（盧金足翻攝）

選戰進入倒數，「韓流」是否影響台中選情？台中市長林佳龍14日表示，韓對台中沒有淵源，外溢給盧秀燕有限，但也給綠營支持者危機感。國民黨台中市長候選人盧秀燕則發表「反空汙CF」，呼籲用選票救台中的空氣。

韓帶給綠營危機感

林佳龍昨參加廣播節目，主持人問怎麼看韓國瑜現象？他表示，站台反而韓是A咖、盧秀燕是B咖，他是現任A咖，不需因別人支持所以考慮投他，且韓對台中沒有淵源，形象不一定適合，外溢有限，且會給綠營支持者危機感。對此，盧秀燕總部發言人吳皇昇表示，林自大傲慢，不予回應。

主持人周玉蔻問這次選舉是否壓力較大？林佳龍說，這次是執政者的角色，責任較大，會以政績來贏得市民肯定，投票倒數最後是比催票、投票，目前藍營表態高，但是以否定執政的負面能量來動員，也是激發綠營支持者危機感，他主張正面選舉，用台中的進步、光榮來號召投票。

用選票救台中空氣

盧秀燕在競選總部主委江啟臣、副主委楊瓊瓔及總幹事顏寬恒、醫師陳國光陪同下發表「反空汙CF」，影片闡述中央能源政策錯誤、地方政府軟弱無能，讓大家必須戴口罩出門。盧秀燕說，戴口罩絕非台中人宿命，呼籲在地民眾、北漂遊子挺身而出，用選票救台中的空氣。

台中環保局長白智榮表示，空汙治理不應淪為選舉操弄議題，嘴巴說說更無法「救空氣」，林佳龍對中火減煤500萬噸等改革成效，空品監測數據可證明。

(中國時報)