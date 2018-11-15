國民黨20日韓流助攻 民進黨母雞領軍

2018年11月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣長潘孟安（中）請假投入選戰，陪著黨籍候選人掃街拜票。（林和生攝）

選戰進入倒數階段，藍綠屏東縣長候選人皆加足馬力，已經請假備戰的屏東縣長潘孟安跟著黨籍候選人掃街拜票，14日由民進黨中央規畫的六堆客家之夜造勢，蔡英文總統更特地南下站台；國民黨則拿到20日的造勢路權，盼高屏縣市長候選人合體，共同翻轉南台灣。

藍營大咖挺蘇清泉

目前「韓」流席捲全台，位處國境之南的屏東縣也盼就近獲得外溢效應，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉強調，20日造勢晚會的路權剛剛核准，高雄市長候選人韓國瑜確定南下站台，當天包括前總統馬英九、前行政院長張善政、立委柯志恩及前國民黨主席洪秀柱等黨內大咖都將出席，言談間看得出好心情。

蘇清泉說，打造高屏共同生活圈是自己與韓國瑜的共識，選戰主軸主張高屏連線、賺錢無限，若順利當選，首要任務就是要拚經濟，讓縣民有錢賺、人口就會回流，與韓總理念不謀而合，會盡力打贏這場選戰。

蔡英文拉抬潘孟安

爭取連任的潘孟安則是請假投入選戰，扮演強而有力的母雞角色，陪著黨籍候選人掃街拜票，還有黨內大咖南下加持，首先由黨中央規畫巡迴造勢，選在內埔舉辦六堆客家之夜，鞏固客家票源。

另選前的黃金周末，預定17日在屏東市舉辦造勢晚會，除此之外，23日的選前之夜也將從競選總部展開，盼將選戰氣氛炒熱至最高點，爭取票票入匭，在短兵相接的最後關頭，絲毫不敢大意。

(中國時報)