2018年11月15日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣選委會14日上午推出公辦電視政見發表會，1號花蓮縣長候選人徐榛蔚以「國際智慧城市、觀光友善花蓮」為主軸，闡述八大政見，誓願領航花蓮，建設花蓮成為「最幸福的台灣東大門」！

國民黨籍徐榛蔚深耕花蓮18年，走遍全縣13鄉鎮市、177村里、208個部落，立法院評鑑為4A最優質立委，她強調，八大政見，一定說到做到，實踐對鄉親的承諾。

徐榛蔚強調，將在前縣長傅崐萁建設的基礎上，提出八大政見包括，建置智慧交通網絡，強化花蓮綠能永續；打造城市美學，推動廊帶綠景、花園城市；幸福花蓮再升級，活力健康向前行；營造樂活有機慢城，輔導青年返鄉就業；健全長照服務體系，長照健康智慧化；厚植青少年教育學習、創意競爭力；深耕部落，文化優先，培育原住民人才；營造新住民、馨活力。

民進黨籍候選人劉曉玫認為，面臨少子化，她會強化托育、原住民、新住民等照護措施；增加警消人員危險津貼；打造花蓮成為國際型旅遊城市；另提「四不一沒有」的工程主張，不浪費納稅人錢、不占廠商便宜、不找藉口、不推責任、沒有恐懼，讓廠商願意到花蓮投資，年輕人留下來，花蓮才會充滿活力、創意與創新。

無黨籍黃師鵬提出人民覺醒、福利花蓮、安全精緻社會三大主題。同時，財政應重分配、打造福利縣，也提出廢除日出香榭大道工程，重新規畫成綠地及停車場，俾解決市區交通雜亂問題。

(中國時報)