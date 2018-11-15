爭取捷運到浮洲 監督教育政策

無黨籍板橋區議員候選人廖裕德政見主打教育改革及捷運到浮洲。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

無黨籍板橋區議員候選人廖裕德近日發表2支競選影片，內容傳達將積極爭取捷運延伸到浮洲地區，帶動當地經濟；另他以裕德國際學校創辦人的身分，強調未來進入議會，一定會強力監督市府教育政策，為第一線的教育人員發聲。

廖裕德首支競選短片主打「捷運到浮洲，讓浮洲起飛」，他強調，交通是地區繁榮的關鍵，浮洲人口有5萬人，加上國立藝術大學、華僑高中，靠浮洲站通勤的交通站是不夠的，將捷運延伸到府中站、亞東醫院站，改善通勤族的不便，捷運3分鐘一班，浮洲將會完全改變，交通便利，房價才會好。

廖裕德身兼板橋區農會理事長及裕德國際學校創辦人，對教育百分之百專業，他說，辦一所學校很不容易，一定要全心全意去做，而且時常提醒、匡正自己，教育是要為孩子找到未來的路，絕不能等待，只有靠教育的力量，社會未來才會更加溫馨祥和。

廖裕德表示，他熱愛教育工作，一直在聆聽第一線教育人員的聲音，未來進入議會後，一定會強力監督市府教育政策，落實經費運用，將第一線教育人員的聲音帶進議會，為教育發聲，為孩子請命，將最好的人才留在新北市，給孩子與世界的教育接軌。

對於教育環境，廖裕德認為，目前教育問題面臨的困境就是少子化，學校多如牛毛卻招不到學生，後果就是各校炒短線搶學生，政府必須有魄力從節制學校數量、提升教育品質的根本問題改善，才能將危機化做轉機，所以他將督促市府推動教育改革。

廖裕德其他政見還包括「強化治安、消防社會安全體系」、「改善交通環境」、「規劃及推展完善的社會福利措施」及「加速都市更新」等。

(中國時報)

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