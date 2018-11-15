解放油頭 林智堅直播剪髮 2萬網友觀看

新竹市長林智堅直播剪髮，吸引萬名網友關注，帶起一波歐巴油頭風。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市長選戰藍綠攻防，各出奇招吸票，尋求連任的民進黨市長林智堅油頭造型引領時尚潮流，首次「零sedo」在直播中曝光，引起萬名網友爭睹，成功炒熱話題。

林智堅歐巴油頭造型鮮明，號稱「9級陣風都吹不動」，13日晚間林智堅首次解放油頭「零sedo」樣貌，直播剪髮無漏網紀實，吸引逾2萬人次觀賞，繼「小智抱橘熱」之後再掀起「市長油頭熱」，網友紛紛詢問「設計師是誰」、「請市長教一下怎麼整理頭髮」。

林智堅的油頭強勢迎戰風城強風，屢戰屢勝，前晚首度揭開油頭祕密，最高吸引近千人同時觀看一起「陪剪髮」，全程近30分鐘紀實剃刀、洗髮、吹髮、上髮膠等步驟，林智堅也大方分享抓頭髮撇步，還透露自己是自然捲，每月固定要剪1次頭髮。

「代價是頭髮左右2邊不平均。」林智堅苦笑道出剪髮開直播的代價，指設計師從業30年，技術專業，這次陪同「被直播」有些緊張，相較過去剪髮，「第一刀落下去就有點短」，他則要顧著直播串場，不像以往能與設計師溝通造型，剪完意外發現左右有點不對稱。

林智堅直播效應出奇的好，日前在鏡頭前吃小粉絲女孩送來的橘子，意外引起一波「小智抱橘熱」，此後便常收到支持者送來的橘子，每晚吃橘子也成了林智堅直播的固定橋段，幕僚打鐵趁熱，將陣地移到髮廊，炒熱市長油頭風。

(中國時報)

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