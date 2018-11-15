文宣誤傷自家人 綠營心結深

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中國時報
／台南報導

選戰進入倒數計時，綠營內訌也越演越烈，台南市第2選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）市議員應選5席，共有10人參選，民進黨提名現任議員蔡蘇秋金、初次參選的王平川、陳俊安3人，但算上可畫歸為泛綠陣營的其他候選人，可說是泛綠參選大爆炸，由於突圍不易，候選人推出「搶救、告急」文宣，但內容卻誤傷自家人，使選情更加混亂，同志心結越來越深。

第2選區參選的10人中，民進黨提名3人，還有本屆議長選舉跑票事件遭民進黨開除黨籍的蔡秋蘭、陳朝來，以及原先為民進黨樁腳，退黨參選的陳昆和，以及基進黨的蘇鈺雯，均被視為泛綠陣營，雖第2選區是綠營票倉，但互搶票源之下，沒有人對選情有絕對把握。

但民進黨2位新人選將卻在此時不約而同推出告急文宣，呼籲支持者要幫民進黨守住第2個席次，候選人陳俊安的文宣中還列出預估票數，喊出只差幾票就能當選，要搶救「落選頭」，卻不是訴求3席全上，引發議論。

陳俊安表示，在該選區激烈選戰中，民進黨不能只上1席，即使1人得票再高，在議會也只是1席，畢竟2席全上才有2份力量；王平川對此則表示不滿，也向市黨部反映，王平川說，2選區選舉人票約9萬，照陳的算法，前6名得票數就占近9成，太離譜！

蔡蘇秋金也相當無奈，一開始地方就傳言她是民進黨提名的第1高票、婦女保障名額，似乎是「穩上的」，這都是有心人誤導，大環境不好，打選戰更要認真，光想著靠基本盤不切實際。

由於綠營內訌，優勢選區轉趨詭譎，同志心結不解，會否對選情產生更大衝擊，有待觀察。

(中國時報)

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