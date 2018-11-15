2018年11月15日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

枋寮鄉民間自辦鄉長候選人政見發表會14日登場，3名候選人中無黨籍徐正男及自由台灣黨丁勇智2人參加，主持人張仁吉先提出11個問題由兩人回答，再進行政見發表、交叉詰問、鄉親提問。2個小時的發表會全程網路直播，候選人展現民主風度。

主持人是鄉民代表候選人張仁吉，他認為公辦政見發表會已沒舉行了，鄉長有義務讓鄉民知道他的政見，因此自掏腰包租下場地由民間舉辦。14日舉辦不但吸引上百名鄉親到場，也有4000人次網友收看網路直播。

張仁吉先提出11項有關枋寮發展的議題，包括樂樂養雞場汙染、工業區汙水排放、漁港淤泥、農漁特產推廣、枋寮藝術村發展、社福政見、發展觀光、人口外移等問題，由兩人依續回答，闡述己見，包括要促成養雞場轉型或離開、開徵鄉長稅、爭取枋寮到小琉球航線等。

最後民眾提問，包括鄉民代表林文央及2名民眾，針對毒廢土掩埋、創造年輕人回鄉環境、幼兒津貼等議題詢問2人；兩人最後也牽手高舉一同宣誓不賄選、不買票。

整場發表會歷時2個鐘頭，不少鄉親從頭坐到尾，無法到場的民眾也透過網路了解候選人的政見，展現成熟的民主風度。另1名無黨籍候選人陳亞麟認為因缺乏公正的第三方，容易流於拉抬特定候選人，選擇不參加。

(中國時報)