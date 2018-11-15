東岸商場話題 林右昌謝立功對嗆

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中國時報
／基隆報導

大選日逼近，東岸商場再度成為基隆市長候選人攻防目標，國民黨候選人謝立功和民進黨林右昌隔空交戰。謝立功表示，若能順利入主市府，會將東岸商場重建成國際級大樓，利用市中心帶動整體發展。林右昌則批，謝的說法根本是打臉自家人，「當初是國民黨團把預算刪到剩1元，才蓋成如此！」

「好好的一塊西裝料，卻當抹布使用！」謝立功說，東岸停車場外觀看差強人意，改建為商場後也沒有好好招商。林右昌沒有長遠計畫，只將它重新整修粉飾改為東岸商場，只給市民帶來一些小確幸。

謝立功表示，東岸位在市區黃金地段，市府應該利用這個機會朝多元化的現代化大樓前進，吸引外來的遊客，甚至留住外籍觀光客在基隆消費，仿傚許多先進國家現代化且具有特色的大樓，營造出一條建築的天際線，晚間打上燈光，才夠引人注目。

「謝立功的講法，完全打國民黨團的臉」，林右昌昨對謝立功說法回應，他說，謝立功不用功、不用心，講出要拆掉東岸商場重建相當離譜。

他質疑，謝立功完全不了解過去及現在的狀況，才會忘記是國民黨團在前市長李進勇時代，把預算刪成1塊錢，東岸停車場才會蓋成這樣。

林右昌競選總部指出，謝立功可能忘了，在前市長張通榮時代，東岸停車場又髒又臭，可說是「基隆之恥」，外縣市的遊客「聞」之卻步，對基隆的第一印象大打折扣。林右昌上任後，利用促參方式，引進廠商把這個空間改造成最新穎、最現代化的停車場，現在更成為基隆的新地標。

(中國時報)

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