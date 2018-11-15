有人唱心經 有人不發一語

2018年11月15日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門縣長6搶1，14日公辦政見會中有人大唱心經，也有人只舉看板不講話，更有人帶著愛犬前來，全場聚焦金酒營運和福利政策，隆隆炮聲中也有輕鬆的氣氛。

楊鎮浯炮轟金酒在陳福海任內換了3任總經理、5任董事長，赴大陸東北試釀案遭鄉親質疑洩漏核心技術，加上縣府賤賣土地，都讓鄉親憂心看不到未來，因此他才毅然參選扛起重擔，當選後鄉親福利、津貼一毛不會少，現有約用人員也不會變動。

陳福海則回批楊鎮浯立委做一半就落跑，強調縣府就金酒赴東北交流一事，主動移請檢方調查，全程清清白白的，他保證當選連任4年內，金酒絕對不會去大陸設廠，並強調對手所指的賤賣祖產，完全是抹黑。

帶著愛犬簽名報到，強調當選只做1任，且不領薪水的謝宜璋更痛批金酒赴東北試釀案絕對是弊案。

他強調，當選後要讓金酒在大陸設立3000家直營店，自己掌握市場全力打假，配合對岸的一帶一路，拓展金門的新絲路，還要在4年內招商引資新台幣500億元，未來老人年金加倍，家戶3節配售酒改為6節，與鄉親分享福利。

洪志恒則大唱心經外，也左打金酒東北試釀案有鬼，自許要扮演抓鬼的「洪青天」，右批楊鎮浯在立院未善盡職責，否則只要質詢中央部會，早就真相大白，強調當選後要讓金酒在大陸的年營業額從目前的新台幣2.5億元增至300億元，並興建金嶝大橋，讓兩岸真正一家親。

洪和成也說，金酒應回歸專業和公司法，才能擺脫政治干擾，並批評楊鎮浯立委做一半，就出來選縣長與陳福海「對幹」，鄉親受害最大。

汪承樺則全程用看板來闡述他的政見，連2輪各12分鐘不發一語。

(中國時報)