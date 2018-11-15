政見會沒聽眾 唯一出席候選人嚇一跳

2018年11月15日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣地方選舉公辦政見會14日首場大多都空蕩蕩，斗六市公所上午場縣議員政見發表，安排8人只來1個候選人陳亮良，觀眾席沒人！第一次參選的陳亮良嚇一跳，「不知要對空氣說什麼」，回神之後仍侃侃而談。該場原估計2小時完成，20分鐘就結束。

現職雲林縣府行政處出納科長的陳亮良首次參選，參選雲林縣第1選區縣議員，該區共17名候選人應選10席。

陳亮良13日起請假，14日早上準時出席首場政見發表會，不料只有他一人出席，現場近百張椅子全部都沒人，旁邊僅選務人員席5人。

唯一到場的陳亮良又剛好抽中最後發言，主持人唱名前7個都棄權，才輪到陳亮良發表，聽眾席僅他帶的2個助理。

陳亮良說，看到沒觀眾一開始很緊張，不知道「是要說什麼」，回神後順利講完15分鐘，還講到超時被消音。

陳亮良提出老人敬老金每年2000元、農產需加強行銷、軍公教警消是社會穩定力量福利不能少、高鐵雲林站班次應增加、醫療保健要提升等政見。

他說，原本很掙扎接下來幾場要不要去，考慮自己是政壇菜鳥，還是都去磨練。

西螺鎮公所則搭舞台車以進行公辦政見發表會，縣議員候選人僅李明哲、鍾政翰、詹捷凱、王鐵道4人出席，詹捷凱未發表就離開，其餘3人都講完15分鐘，聽眾都是自己的助理，包括李明哲3人、鍾政翰6人、王鐵道1人。

(中國時報)