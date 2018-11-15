里長候選人涉賄 1收押1交保

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中國時報
許哲瑗／新北報導

大選將至，新北地檢署嚴查賄選，一天內查緝2件，某施姓候選人贈送茶葉、茶具組等物賄選，訊問時矢口否認犯案，14日傍晚遭新北地院裁定收押；另名唐姓候選人則涉嫌招待里民旅遊，訊後獲25萬元交保。

檢調指出，施姓候選人自今年6月起，陸續贈送價值超過2千多元的茶葉給里民，9月時又再加碼贈送茶盤禮盒等物，希望尋求選民支持，遭民眾舉發，但施男訊問時矢口否認有賄選行為，且得知檢方介入調查，還向部分證人交代「不要亂講話」。

新北地檢署13日指揮新北市調查處、新北市政府警察局林口分局，兵分7路前往施男住處、競選辦公室等地搜索，查扣茶葉、茶盤等物，約詢8人到案，訊後認為施男證詞與其他證人有所出入，且全程矢口否認犯案，有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，成為新北首件里長候選人涉賄遭收押案件。

另名唐姓候選人，則涉嫌自今年8月起，和父親以員工教育訓練旅遊為名義，廣邀里民參加，一人只要花3、5百元，就可享受含車資在內、市價行情超過千元的旅遊招待，藉此旅遊優惠拉票，檢方約談4位相關人證到案，訊問後認為唐姓里長候選人和唐父罪嫌重大，訊後分別以25萬元、30萬元交保。

新北地檢署表示，候選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並呼籲民眾踴躍檢舉不法，塑造乾淨的選舉風氣。

(中國時報)

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