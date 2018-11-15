1117大氣球遊行 逾萬人報名

2018年11月15日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

訴求「我在乎」，發起1117高雄大氣球遊行的「we care高雄」聯盟，14日宣布紙風車劇團將響應擔綱表演，並由前高巿府文化局長尹立擔任遊行總指揮。他表示，網路報名踴躍，已經突破萬人，期待當天有3萬人參加，成為高雄史上最大的遊行活動。

聯盟14日公布遊行路線，集合時間是17日下午1時30分，從高雄市立文化中心出發，將行經五福路、公園二路，終點在鐵道文化園區，會場將販賣及發送遊行小物，包含特製T恤、毛巾、旗子和氣球等。

除了確定由紙風車劇團擔綱終點的表演，遊行隊伍也將由小飛象、鸚鵡、超人雞、千里眼、順風耳等大氣球陪同行進，沿途並有多個表演團體加入行列。

電影《海上情書》導演郭珍弟、大高雄觀光商圈總會理事長劉昭智、基進黨高雄黨部發言人李雨蓁和立委趙天麟14日也現身表達不忍高雄被人糟蹋的共同心聲，希望拋磚引玉凝聚力量「挺高雄」。一起見證高雄蛻變過程，讓在乎高雄的心意可以被傳遞。

遊行總指揮尹立呼籲，認同高雄價值、見證高雄轉變的市民朋友，「我們一起站出來、走出來！」他期待勇敢的高雄人能夠走出沉默螺旋，用具體的行動來讓更多的人看見和呼應，一起投入「拒絕汙衊、對抗霸凌」的挺高雄運動。

他也代表聯盟感謝紙風車劇團率先響應擔綱表演活動。他說，紙風車劇團執行長李永豐百忙之中還特別幫「we care高雄」臉書專業錄製影片，強調「人世間還是有情義在」，毅然決定參加1117高雄大氣球遊行向高雄眾多無名英雄致敬。

(中國時報)