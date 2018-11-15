東奧正名公投踩憲法紅線

2018年11月15日 04:11 中國時報 李念祖

今年10月間中選會公告2020東京奧運台灣正名公投案成案，亦即此案將於本月下旬交由全國選民投票。依其內容，本案旨在通過公投「推動中華奧林匹克委員會與中華民國政府向國際奧會申請，使其代表團能從原用的「中華台北」名稱更改為「台灣」，並以此參加2020年東京奧運以及所有的國際體育賽事。

此處只討論一事，中選會依《公投法》公告此案，有無違反憲法結社自由與權力分立的問題？

公民投票的結果會發生法的拘束力，不會只是民意測驗而已。如果多數同意此案主文，就是要使中華奧會與政府向國際奧會申請同意我國代表團改名。換言之，此案是要強制政府以及中華奧會向國際奧會申請更名；問題是，根據《國際奧會憲章》，政府沒有資格提出申請，能夠提出申請的只有中華奧會。說穿了，此項公投案不但強制中華奧會申請改名，也在強制政府強制中華奧會申請改名。如果沒有強制性，那是民意測驗，又何須公民投票？中選會怎有權力花費公民投票的公帑去舉辦民意測驗？

該討論的憲法問題就是，公民投票強制中華奧會申請改名，也強制政府去強制中華奧會申請改名，違不違憲？

《國際奧會憲章》規定，國家奧會的任何成員不得逕由政府指定，可知中華奧會不是政府機關，也不是政府組織。其組織依據是中華奧會章程，按照奧林匹克憲章及奧林匹克主義基本原則所訂定的中華奧會章程；中華奧會依法向主管機關完成法人登記，是《國民體育法》明文規定保障其獨立自主人格的民間法人。憲法允許公民投票展現的多數加上政府去強制一個獨立自主的民間法人向國際奧會申請改名嗎？且不必討論此舉是否違反了中華奧會必須遵守的《國際奧會憲章》，「國家奧會必須維持其自主性，必須拒斥包括政治、法律、宗教或經濟壓力在內的任何干涉妨礙其遵守《國際奧會憲章》」，該追問的是此舉是否違反了我國憲法。

依照中華奧會章程其名稱定為「中華奧林匹克委員會」；其英文名稱則是1981年3月23日由該會與國際奧林匹克委員會簽訂協議、並經國際奧林匹克委員會核定為Chinese Taipei Olympic Committee。「中華台北」是寫在章程裡的名稱，公民投票有權強制中華奧會修改章程變更其名稱嗎？

大法官曾於釋字479號解釋中說：憲法的結社自由「保障由個別人民集合而成之結社團體就其本身之形成、存續、命名及與結社相關活動之推展免於受不法之限制。」「人民團體之命名權，無論其為成立時之自主決定權或嗣後之更名權，均為憲法第14條結社自由所保障之範疇。」當時大法官解釋政府不能強制台灣法學會冠上中華民國的名稱，現在政府難道可以強制中華奧會修改章程改名為台灣奧會？

《公投法》第2條規定，公民投票之適用事項為法律之複決、立法原則之創制及重大政策之創制或複決。奧會改名公投案是立法原則之創制還是重大政策之創制或複決，其實並不清楚，但是它絕對不是公民投票的適用事項，因為它不僅僅侵犯了憲法結社自由所保障、應由中華奧會自主決定的命名權與更名權，而且是針對立法不得規定的事項進行公投。它是針對特定的法律權利義務主體，也就是中華奧會這個法人，要強制其更名，也等於強迫它更改章程。憲法給了誰用個案立法強迫特定法人更名的制裁權力呢？

依照權力分立的原則，個案立法制裁是立法重大忌諱。就像是立法院通過的法律必須是通案規範，不得指名道姓像是法院判決書一樣；公民投票也不能通過個案立法，這與不能從事人民公審是相同的道理，乃是區別民主與民粹一條不可跨越的憲法界限。

奧會改名公投案已經踩到了憲法紅線。中選會沒有盡到把關的責任，難辭其咎！如要推說這是《公投法》所不禁的公民投票案，恐怕也要構成《公投法》的重大瑕疵而為憲法所不容，難以避免被指控為違憲的命運！（作者為法學教授）

(中國時報)