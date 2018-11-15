小英很需要正名震撼教育

2018年11月15日 04:11 中國時報 黃光國

11月24日的「九合一」選舉將屆。這次選舉最值得關注的重點，除了「韓流」可能造成的效應之外，就是「東奧正名公投」的結果。這個公投案本來就是充滿政治算計的產物，公投如果過關，必然會造成令人炫目的效果。

推動這項公投的喜樂島聯盟，陳水扁是其主要領導人之一。他在當總統的時候，曾經很清楚地告訴大家「台獨做不到就是做不到」，現在卻以貪汙犯的待罪之身，大張旗鼓地推動「東奧正名公投」，擺明了是要逼蔡政府在「正名」運動一事上表態，來爭取獨派團體的支持。用李宗吾的「厚黑學」來說，這叫「敲鍋法」，故意把問題搞大，看你怎麼收拾？

蔡政府也不是省油的燈。國際奧委會已經多次來函警告：台灣若想藉公投正名，等同放棄「中華台北」奧會的會籍。所以外交部長吳釗燮說：推動東奧正名的是民間團體，「中華奧會獨立行使職權，不受政治影響」。既想利用「正名公投」來「表達民意」，又不願意承擔喪失奧會會籍的責任，所以用「厚黑學」中的「鋸箭法」，把一切責任先推乾淨再說。

螳螂捕蟬，黃雀在後。現在台灣的「全民最大黨」，叫作「討厭民進黨」。大家早已經看穿蔡政府這種「愛吃假細意」的行徑，吃銅吃鐵還要裝得像「六根清淨」的聖人一樣：現在蔡政府既然想搞「正名」，大家乾脆就成全她，同心協力讓這個公投案過關，看她如何收拾這個爛攤子？

這一招是比「敲鍋法」更狠的「砸鍋法」，專門對付「心口不一，虛情假意」的雙面政客。台灣必須先經過一次「震撼教育」，讓大家先嘗試一次「正名的滋味」：如果蔡政府有能力帶領大家安然度過難關，就表示這條路可以繼續走下去；如果蔡政府擋不了隨之而來的各種風暴，就讓她盡快走入歷史的垃圾堆。「江山代有才人出」，難道台灣會找不到人來接棒嗎？

大死之後，才可能有大生。「討厭民進黨」在看穿蔡英文的兩面手法之後，不妨試試這一招，給予她機會，讓她表現才幹。「未經一番寒澈骨，怎得梅花撲鼻香」？沒有給她歷練的機會，我們怎麼能夠知道她是否有這方面的傲人才華呢？大家就藉這個機會成全她吧！（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)