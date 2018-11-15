公投程序 中選會來亂的

2018年11月15日 04:11 中國時報 吳威志

下一代幸福聯盟舉辦記者會，認為中選會重新公告公投第12案且加入行政院修正意見書是屬違法，經向行政法院申請假處分，業已裁定停止執行。惟中選會表示，法院裁定前，並未通知中選會表示意見，顯然裁定涉有違法疑慮。

由於11月24日將進行公投綁大選投票，公投案的公正性與有效性牽動民主政治的發展。中選會原本於10月24日公告公投案意見書，又在11月2日修改及重新公告意見書。如今法院裁定停止執行，中選會依法應該回收公報立即更正。當然，事涉《公投法》及《行政訴訟法》，必須從兩法的規定剖析，才能真正找出解決之道。

首先，依據《公投法》第17條明訂「主管機關應於公民投票日28日前公告」，投票日28日前公告是法定不變期間，並非得因主管機關決議或上級機關指示而有所改變，否則公投程序已屬違法。中選會於10月24日依法已公告公投案第7至16案。但是10月29日行政院才檢送了政府機關修正意見書，中選會鑑於過去曾有修正公告之前例，且本次公報迄11月2日尚未付印，所以中選會於11月2日援例公告政府機關修正意見書。

此種說法很難想像出自一個法定的中立機關。因為公投提案人和政府機關是平等的，同樣受到法定投票日前28天公告之約束。重新公告等於是為政府機關「作弊」，而且形式與比例皆有利於政府機關，不利於公投提案人，如何讓人心服？

其次，《行政訴訟法》第116條第3項規定，公投提案人於行政訴訟起訴前，因為中選會重新公告之處分或決定，將發生難於回復之損害，且有急迫情事，行政法院得依受處分人之聲請，依法得以裁定停止執行。雖然同條第4項規定「行政法院為前二項裁定前，應先徵詢當事人之意見」，使得中選會解讀，行政法院裁定前因未通知中選會表示意見，裁定有違法疑慮。

然而，此一規定卻有四項迥異看法：一是第3項條文並無當事人3字，理應專指受處分人及訴願人；二是第4項將原處分或決定機關列於後段，足證與當事人有別；三是第3項條文列於第4項之前，顯然重點在使法官了解處分或決定有無發生難於回復之損害且有急迫情事。

第四點理由是，《行政訴訟法》第116條第4項後段還有「如原處分或決定機關已依職權或依聲請停止執行者，應為駁回聲請之裁定。」顯然，只有已停止執行時，法官為免畫蛇添足才必須徵詢當事人之意見，這是法官要裁定駁回聲請時所需踐行的程序；否則，法定的「急迫情事」怎可任由原處分或決定機關拖延而造成「難於回復之損害」。

中選會處置失當又顧左右而言他，已經自失立場，更對公投程序投下了違法的變數。令人憂心的是：公投案無論結果通過或不通過，會不會公投已然無效？

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)