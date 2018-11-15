2018年11月15日 04:11 中國時報 陳世昌

隨著選戰的發展與裂變，加上韓流外溢的助威，首都之戰似乎有翻盤的可能，嚇得柯P不得不承認必須「認真選舉」。但丁守中如果沒有石破天驚的戰略，要贏得北市選民的青睞，恐怕還缺不只一哩路。

丁守中選戰步調與風格，一直被所謂「佛系」標籤貼得牢牢，這個緊箍咒的負能量不下於上屆選舉的連勝文，畢竟佛系對於選戰不是正向指標，尤其不能寄望韓流的神助。丁守中自許要當「都更市長」，也提出12個行政區要營造的亮點，甚至「新十大建設」，但對於施政抱負的詮釋，在電視政見會上的表現，還不如姚文智說得清楚，加上他的個人條件，年齡偏高是事實，溫和保守是長期形象，這些都是之前民調一直居下風的關鍵。

選戰最後關頭，好不容易「估值」上揚，丁守中與其拚老命掃街拜票，不如針對選民對他的疑慮，做出大膽卻務實的宣示，告訴選民如果當選，承諾自己只做1任，並宣示市府團隊大量延攬新生代菁英，導入創新作為，讓台北成為AI之都、區塊鏈之都，不僅與國際接軌，而且要和大陸建立密切合作關係，從城市融合促成全球華人共榮共享，同時結盟六都落實照顧基層，讓台灣每個角落，人進得來，東西賣得出去，全台灣發大財。

韓國瑜形容高雄又老又窮，其實台北又老又醜，加上蔡政府鎖國，東區從繁華變凋敝，市容常讓觀光客傻眼，北市選民的痛點，丁守中應該很清楚，這就不是一句「都更市長」或「新十大建設」可以說服選民的。台北的痛點，只是全台灣痛點的縮影，台北還是所謂「天龍國」呢，首都如果無法大翻修，其他城鄉更別指望了。丁守中需要站在台北城外的高度，要有帶動全台灣的宏觀，北高甚至六都聯手，台灣經濟與兩岸共榮，都不會是空想。

除此之外，丁守中背負的十字架，其實就是選民對藍營的失望，或許從張忠謀、郭台銘的例子，年齡不是絕對的負數，但藍營最大的危機就是缺乏可以接棒的新生代，也難怪輿論期望藍營「大老」華麗退場，如果丁守中以大我為出發點，願意讓像蔣萬安這些年輕世代逐步接手，一方面可以翻轉「老人政治」的僵化，更能透過真正的世代交替，讓新思維在這片土地上生根，不只是台北之福，更是全台之福。

丁丁聲量可以倒吃甘蔗，不完全是韓流相助，其實大多是他自己一步一腳印拚來的，但為何無法像韓國瑜一樣凝聚高人氣，缺的就是無私無我的絕招，只做一任，培養新世代，延攬年輕市府團隊…。

金庸筆下真正的武俠，須要放下才能練就神功，這也是台灣政治人物最難的身段，丁守中正適合扮演領頭羊，也讓台灣的政治看得見藍天。丁丁的絕招，會是贏得選民掌聲的漂亮一擊。（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)