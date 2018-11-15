陳菊大哉問 民進黨要自己面對

2018年11月15日 04:11 中國時報 主筆室

號稱民進黨輔選最大咖的「花媽」、總統府祕書長陳菊，顯然受到韓國瑜現象震撼，在黨內提名候選人的造勢大會上，連續兩次提大哉問：蔡總統帶領改革、守護台灣民主，台灣人應該給她溫暖，但黨候選人民調竟然落後，不該選得如此辛苦，「怎麼會變成這樣」？

「怎麼會變成這樣？」也是民進黨死忠支持者心中共同的疑問。其實答案很簡單，大多數中間選民也很清楚，只是民進黨不願面對。在韓國瑜尚未捲動「韓流」前，民進黨全黨上下老神在在，幾位南台灣身經百戰沙場老將，初選就大打出手、毫不留情，都沉醉在「提名西瓜也會當選」的輕敵心態，就是這樣的「靠勢」，才會被韓國瑜殺個措手不及。

民進黨執政兩年多來，未能紓解青年低薪問題，房價固然因市場周期因素而止升或略跌，但年輕人依然買不起住宅，所得分配繼續惡化，在反中意識形態綁架下，不但失去分享大陸崛起紅利機會，陸客卻步、契作停止更造成旅遊相關產業與農產品出口重大損失，躁進的年金改革拖累了消費市場，「一例一休」修法勞資同受其苦，漲上去的物價卻再也下不來，勞資與消費者三輸。

面對在野支持者的反彈，蔡總統卻說，她想告訴國民黨：「製造垃圾或者是丟垃圾的人，真的沒資格去嫌掃地的人掃得慢。」陳菊也認為改革本來就顧人怨：「民進黨如果執政成績不夠亮麗，那我想國民黨在這個過程中，扮演多少阻礙台灣進步、阻礙改革。」兩人都認為是國民黨支持者在網路製造假訊息、假民調抹黑政府，民進黨選這麼辛苦，是國民黨製造「逆流」造成的。

民進黨陷入苦戰，不是國民黨造成，而是民進黨獨派大老林濁水輕視的韓國瑜三招「起手式」：「高雄又老又窮」、「北漂族的辛酸」、「人進來、東西賣出去」的成效，這3句口號全台獲得回響，打得民進黨搖擺欲墜。

民心已變民進黨卻還在靠追打國民黨找解藥，靠重提黨外舊事搏感情；殊不知，這對非典型國民黨的韓國瑜完全無效，如同4年前非典型的深綠柯文哲也讓國民黨金錢、權力與組織失效，富二代連勝文從領先到慘敗。

誠如高雄北漂族說的，20多年了，高雄人已經不欠民進黨了，這句話其實也是多數中間選民要對民進黨說的，民進黨已經完全執政了，選情不好還在怪東怪西，最應該怪的是自己。

民進黨始終打著捍衛台灣主體性的大旗，愛台灣是民進黨選戰的最大靠山，加上擅長操作反中國、反統一，指控國民黨靠黨產買票、勾結中共賣台、官商勾結、政二代肥貓充斥，打得國民黨難以招架。然而，現在國民黨黨產被凍結了、沒錢也沒勢，馬英九更陷入法律泥淖中。同時間，慶富案特別調查小組被民進黨立委封殺了、民進黨政二代紛紛取得高薪職務、吳音寧搶占北農總經理，都惹出眾怒、卡管至今懸而未決、促轉會「東廠事件」餘波盪漾、觀塘案、深澳電廠案、台鐵普悠瑪列車重大傷亡事故等等。民進黨完全執政，民眾看到完全濫權和貪婪，看不到進步與希望，民進黨選得辛苦，絕不是蔡總統認為的只是改革的陣痛。

韓國瑜和柯文哲崛起，已明白告訴國、民兩黨，不能再靠比爛混選票，面對全球化、少子化、人口老化和大陸崛起四大壓力，台灣經濟重建和區域經貿的融入，都是刻不容緩的重中之重，爭取外資投資和提振內需更是必須念茲在茲的首要政務。

然而近年來，政府競相搞硬體建設，熱衷放高空煙火似的一次性小確幸政績，無視內外資和人才競相出走，財經政策混亂，競爭力下降且低薪化的嚴重內憂。尤其在兩岸關係逆轉後，這些內憂快速惡化，已成為全民有感的民怨，絕對不是靠行政部門冰冷的亮麗數字就能抹去。

民意提前給民進黨教訓，民進黨不能只想從選戰操作或找替罪羊苟且拖延，甚至為爭搶2020年大位而提前黨內互打。民進黨最大的挑戰，其實是如何誠實面對自己。具體回答陳菊的大哉問，除了反中國、打國民黨賣台之外，還要能端出營養可口的好菜，讓選民心悅誠服。

民眾顯然不接受兩岸重返對抗老路，主權固然要守，經濟和發展才是硬道理，民進黨必須重新提出能夠獲得民眾認同的治國理念，打開兩岸任督二脈，尤其是蔡總統，必須盡快補答這個提問。

(中國時報)