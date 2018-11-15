佩琪真心話

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中國時報
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選戰倒數計時，台北市長柯文哲太太陳佩琪在臉書PO文「跌倒了，爬起來再向前衝，沒有人需要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇。」姚文智不知是言者無心、聽者有意，或刻意炒作新聞，竟猛批柯文哲操作棄保。

姚文智曾經承諾，投票結果如果排名第3，就永遠退出政壇。其實姚文智不是沒有發過類似重誓，後來食言也沒有人和他認真，這一次發誓，更沒有人在乎。

陳佩琪向來有話直說，在臉書PO個文章，柯P大概不太敢置喙。柯之前曾因陳佩琪臉書強悍PO文惹議，對太座抱怨幾句，陳佩琪好幾天不跟他說話。可以推論，陳佩琪PO文不會向柯P報備，更不可能由柯代筆。

姚文智認為陳佩琪的臉書PO文，是暗示他會落選，是操作棄保，似乎過於武斷。至於懷疑不是陳佩琪自己所寫，是柯文哲利用太太操作，更是缺乏判斷力。

不能因為自己說過「選第三就退出政壇」，旁人說「沒必要因一次敗選就永遠退出政壇」，就認為是在指涉自己，這太過牽強。

其實，讀過陳佩琪PO文都會認為，其中有更深刻的政治暗示，他明顯是在警告蔡英文，丈夫如果敗選，應直攻2020大位，姚文智搶在前面替蔡英文擋子彈，是有心還是無意？

陳佩琪的臉書是親筆PO文、還是姚文智所指控的柯P代為操作，根本無關閎旨。柯P日前說「藍的拉5%、綠的拉5%，我就倒了！」這句話很聰明，也很真，陳佩琪的PO文要從柯P這句話切入解讀。

選戰只剩9天衝刺，丁守中聲勢已經追上，精采的不對等三角博弈剛剛登場，棄保想像空間無限大，好戲在後頭。

(中國時報)

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