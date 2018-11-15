南太平洋爭奪戰白熱化

2018年11月15日 04:11 中國時報 江靜玲

本屆亞太經濟合作會議（APEC）目前正在南太平洋島國巴布亞紐幾內亞召開。許多台灣人對這個太平洋島國最深刻的印象，可能是陳水扁政府時期爆出的巴紐案，扁政府透過外交掮客欲與該國建交，結果錢被掮客侵吞的烏龍案。台灣當年沒能挖成北京牆腳，10年過去，包括巴紐在內的南太平洋島國在國際政經版圖重新洗牌下，已成為中美歐在太平洋區域的競逐新焦點。

中國大陸在南太平洋島國的布局與耕耘，不僅讓澳洲和鄰近的紐西蘭感到不安，二戰以來一直替紐澳護航的美國，以及把獨立後的南太平洋島國仍視為傳統附庸殖民地的英國和法國，也開始拉警報。

刻在巴紐舉行的亞太經合會是此一變化的小縮影。領袖峰會是每年APEC的亮點，美國總統川普今年未出席，由月前嚴詞批中的副總統彭斯代打，蔡英文政府派了政治意味不似宋楚瑜那麼濃厚的張忠謀做為領袖代表與會。大陸國家主席習近平除親自與會外，峰會前應主辦國巴紐邀請，並將與中國在南太平洋島國邦交國領導人另舉行小型峰會；巴紐APEC峰會的會場國際會議中心也是由大陸援助建造的。這些安排互動，在在窺見北京在這個被台灣輿論嘲笑「潮水升起來就不見」以及歐美長期忽視的南太平洋島國的經營，已逐漸紮根。

中國打破了美歐和紐、澳一直把南太平洋島國視為理所當然以及不當一回事的態度。中國目前是這個區域內僅次於澳洲的第二大援助國，歐美和其盟國指稱中國在區域內推動帶有陷阱的債務外交，擔心太平洋島國受北京超額貸款不堪負擔，將導致類似斯里蘭卡政府，最終不得不把具戰略意義的漢班托塔港使用權移交中國的後果。

倫敦皇家國際事務研究所專家指出，北京的一帶一路已伸進南太平洋島國，2011年以來，中國在南太平洋島國已投注13億美元優惠貸款和捐贈，並以東加王國為例指出，該國高達60%的外債是欠中國的。

金援只是美國和歐洲及其盟友憂心的一部分，他們真正擔心的還在於中國把目前在南中國海域的勢力擴大到南太平洋島國區域。這樣的憂慮並非空穴來風。中國正在區域內建設一個可容納航母的深水港碼頭，今年底前並將贈送斐濟一艘中國製造的海道測量船，這是太平洋島國第一次取得來自中國的軍事捐贈。對此，西方盟國邀請了巴紐、斐濟和東加參與澳洲北部軍演，做為強化與太平洋島國軍事關係的回應。

針對中國進軍南太平洋區域，美國國務院宣布在帛琉和斐濟等國增加外交人員。美國在歐洲的盟友，尤其是與該區域有傳統關係的英國和法國，也做出了積極回應，英國政府宣布2019年年底前將分別在萬那杜、東加和薩爾摩亞設立使館；法國總統馬克洪計畫明年初與太平洋島國國家領袖舉行峰會。但這些都只是亡羊補牢。

美國防長馬提斯形容中美兩國當前的關係有時不免會踩到對方的腳趾頭。繼踏入美國的後花園中美洲後，中國的腳現在踏進了美國在亞太區域的戰略盟友澳洲的後院，西方勢力想把中國這隻腳從太平洋島國擠出去恐怕不是那麼容易。太平洋區域戰略勢力爭奪戰未來只會更加白熱化。

(中國時報)