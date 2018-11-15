2018年11月15日 04:11 中國時報 陳一新

美國在台協會主席莫健9日接受TVBS專訪，竟然說出美國擔心「外來勢力」干預台灣選舉，他說外在勢力透過輿論風向、不實訊息，試圖改變台灣選舉結果，對台灣相當危險。他究竟只是要為美國打「台灣牌」逼北京在20國集團峰會（G-20）的川習會在貿易戰讓步，還是在美中長期對抗過程中利用「台灣牌」點中國的軟肋或要穴？

至少有五項理由可以解釋莫健的「外來勢力說」，不見得代表川普政府的立場。第一，該項專訪雖未指名道姓，但卻明顯「劍指中國」。第二，「外來勢力干預台灣選舉」的說法過於籠統，沒有任何事實根據，尤其是北京今年特別謹慎小心，唯恐影響台灣「九合一選舉」。第三，這樣無憑無據的說法，不無暗助選情正處於下風的民進黨之嫌。未來若是國民黨重新執政，可能很難相見歡。第四，北京對「外來勢力說」一定不爽，可能透過適當管道傳話給川普政府，要求美方謹言慎行。第五，「外來勢力說」並不代表川普政府的立場。否則，莫健必然會加碼發言，由「不指名道姓」進而「點名批判」中國大陸干預台灣選舉。

川習會即將在30日阿根廷首都布宜若艾利斯舉行的20國集團峰會（G-20）期間登場。美國財政部長穆欽與相關官員即將與銜命前往華府的中國副總理劉鶴與他的團隊進行談判。在美中貿易戰中，美國不是不打或不想打「台灣牌」，但是目前所打的「台灣牌」，不過是數額微不足道的對台軍售，根本還談不上是「台灣牌」。至於台灣政府將司法單位調查美光科技公司的卷宗，送交美國司法部配合調查，和台灣以大動作宣布向美國大量採購大豆兩件事，基本上都是出諸於蔡英文政府的主動，並非美國在打「台灣牌」。

如果川普政府現在就打出「外來勢力牌」的狠招，必然對美中兩國都太沉重。因為此招一出手，就可能沒有回頭的餘地，未來雙方出手只有愈來愈狠。問題是，儘管美中兩國的衝突、對抗是長期的，但是雙方都還沒有做好心理準備及發展足夠的能力，現在就進行攤牌。

更何況，既然美中的衝突、對抗與戰略矛盾是持久的，則三不五時就會出現「中場休息」。最近，北京釋出購買美國大豆、同意美國運通公司進入大陸市場，以及做出對其他美國企業開放的動作，就是北京對華府展現的善意，有助於雙方達成貿易協議。

在美中長期對抗過程中，雙方顯然都還未下定決心做出攤牌的大動作。美國一向要求台海兩岸任何一邊不可做出破壞現狀的動作，顯示川普政府至少目前還無意打出曖昧模糊的「外來勢力牌」，更不用說打重鹹口味的「中國勢力牌」了。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)