蔡英文正偏離民主價值

2018年11月15日 04:11 中國時報 呂志翔

蔡英文總統言必稱台灣的「民主價值」，要與美國、日本及其他國家分享民主價值，最近在選舉造勢場合也嘶喊要維護台灣民主價值。民主當然是台灣最重要的政治資產之一，但如以美國政治發展權威學者戴雅門門（Larry Diamond）提出的「專制獨裁者之12道步驟」作為檢驗標準，民進黨政府施政已明顯偏離民主價值與原則，這是民進黨在「九合一」選舉陷入困局的真正原因，也使蔡英文的民主訴求顯得格外諷刺。

美國史丹福大學胡佛研究院資深研究員戴雅8月在台北演說時，針對全球「自由民主」式微現象，歸納出一個政體走向專制獨裁，執政者往往有以下的作為：妖魔化及非法化政治反對派，破壞司法獨立性，破壞媒體獨立性，取得公共廣播控制，限制網路自由，壓制公民團體包括智庫和大學，恫嚇商業團體屈服，獨厚效忠親信資本家，擴大政治控制國家官僚及安全體系，操縱選舉法規，掌控選舉行政機關。

作為全球知名民主政治學者，戴雅門當然嚴守學術中立原則，他基本上也肯定台灣的民主發展，這12道專制獨裁者步驟沒有針對性，但乍看之下儼然是為台灣量身訂做，民進黨政府的政治作為及結果與戴雅門羅列的步驟幾乎是嚴絲合縫。

最大的警訊是，台灣的整體政治發展趨勢只見惡化，單從8月到現在，見證了中選會喪失行政中立立場，對不利於執政黨的公投提案百般刁難；促轉會自甘「東廠化」；罔顧台灣高等教育品質滑落及相關法令體制，繼續阻擋管中閔出任台大校長；藉杜絕「所謂假新聞」之名，國安局成立「訊安專案」管制網路新聞，箝制新聞自由；破壞文官制度，安插親信加強控制政府機構；最近更異想天開，計畫關閉台北故宮博物院3年，以挽救民進黨選情。換言之，所謂的民主價值在民進黨政府施政中已淪為口號。

另外，在這次選舉中，民進黨政府為了拉抬選情，在全台灣動輒開出幾百億的支票是極不負責任的做法，據統計，行政院長賴清德到9月底為輔選放送的建設費用已達7000億元，這種為了勝選不惜一切手段的作法代表的就是從自由民主走向「選舉式民主」，最終結果是專制獨裁。

民主政治也是政黨政治與責任政治，當蔡英文質疑「國民黨憑什麼教訓民進黨」時，就充分暴露出她不理解民主的真諦；當完全執政的民進黨把台灣「低成長、低就業、低薪資」仍歸咎於前朝執政時，也就辜負了人民的請託，人民當然有權用選票決定自己的未來，決定國家的前途，這也是民主政治的基本精神。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)