2018年11月15日 04:11 中國時報 周麗蘭

深諳政治操作的民進黨這兩個月來被非典型國民黨的韓國瑜突襲受創，還發生骨牌效應，從躺著選變成追著選，就像閩南語說的，亂拳打死老師傅。2018年選舉兩大關鍵字「韓流」、「討厭民進黨」，是韓流造就討厭民進黨的誕生，還是討厭民進黨促成韓國瑜現象，因果很難釐清。

2016年成為民進黨是名符其實第一大黨，締造完全執政紀錄。但執政不到3年，六都選舉告急，最近泛綠政治人物的發言無不遭網友一言九「頂」，反對者也包括從民進黨出走者，統稱「討厭民進黨」。

何以蔡英文帶領的民進黨從谷底攀上顛峰，又火速下墜？前幾天她在輔選造勢大會上炮轟藍營「亂丟垃圾的沒資格嫌打掃太慢」，給了一個解答：自己一定沒錯，有錯一定是別人。普悠瑪翻車釀成18死，司機獲得同情也是例子之一，官官相護，錯的只有一個司機。

水退了才知道誰沒穿褲子，蔡政府上任後，《勞基法》修壞又修惡、製造世代對立以達成軍公教年改、深澳電廠護航強度關山後卻以觀塘天然氣接收站交換、經濟停滯卻修法淘汰老柴油車……無腦政策族繁不及備載，尚不包括三不五時的自走砲和震撼彈──台大校長聘任卡管硬拗、823水災高雄與台南路面現形、促轉會自比東廠、國安局偵蒐臉書、人海戰術圍攻韓國瑜等。

正常民眾對這些一定有感，但蔡政府卻又把「第一次大聲、第二次更大聲、第三次拍桌」的反對聲浪都打成反動、反改革，又把不利言論扣上假新聞、假消息，剝奪感惹得民怨更高張。

還記得823水災蔡總統搭裝甲車勘災，民眾手機流出的影片重創總統形象，幾天後臉書相關連結全部被下架，沒有理由。11月初國安局證實為了「了解民意」該局偵蒐臉書，間接給了答案。

民進黨靠街頭運動起家，也是網軍始祖，完全執政後卻箝制異議，球越打反彈越大，竟又走回太陽花路線罵國民黨的套路，終使太陽花時期的支持者許多也變節加入隱形的「討厭民進黨」。

當管碧玲、邱議瑩、洪慈庸、小野、藤井樹、陳國華、柯一正、鄭運鵬各以代表性身分奧援陳其邁，結局都變成皮癢討打就可嗅出風向：罵國民黨的萬靈丹失靈了，網民即使不挺韓國瑜也要對民進黨丟一塊石頭！

「討厭民進黨」與「民進黨」現在並列台灣兩大黨，前者隱性族群將產生何等效應，24日就會揭曉。至於會不會波及2020大選，民進黨除非重新以黨外檢視自己，找回創黨精神與靈魂，否則恐難免重蹈國民黨兩年前輸到脫褲的覆轍。

(中國時報)