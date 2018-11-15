杜達美＋柏林愛樂 戲劇張力滿分

柏林愛樂在衛武營的演出吸引許多民眾戶外聆賞。（趙靜瑜攝）

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中國時報
／高雄報導
由杜達美領軍，柏林愛樂昨晚首訪高雄。（牛耳提供）

不是選舉的造勢場合，而是高雄最有文化氣質的一夜；雖然高雄昨夜沒有星星，柏林愛樂的樂音卻照耀了高雄！14日晚上在高雄衛武營音樂廳，柏林愛樂帶來了訪台最後一場演出，場內爆滿樂迷遠自台北、台中南下朝聖，場外破萬民眾帶著野餐墊席地而坐，感受柏林愛樂場內音樂會脈動。

「第一天團」完美演出

「謝謝你們，我在裡面已經感受到熱情了，對我來說，今天非常榮幸，因為這是一個特別的場地，特別的交響樂團，特別的國家。」首度訪台就率領柏林愛樂來台，現在當紅國際一線指揮杜達美，昨晚演出之後走出來向場外觀眾致意，現場幾乎暴動。

杜達美說，「我在這裡感到特別榮幸，我深信我們會很快見面。」他跟著柏林愛樂團員一起走到戶外跟大家揮手致意，場內外樂迷匯流熱烈鼓掌，南台灣的熱情也讓杜達美留下深刻的印象。

昨晚許多樂迷都是從北部特別南下聆賞，大提琴家張正傑表示，柏林愛樂的演出非常精煉，「團員都很喜歡杜達美，雖然他只是客席指揮，但雙方合作充滿火花。」他認為無論是蕭士塔高維契或是馬勒，杜達美與柏林愛樂的組合「非常完美」。一對在場外席地而坐聆賞的李姓樂迷說，衛武營應該多辦一點類似這樣的音樂活動。

音樂會上半場的伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》與下半場的馬勒《第五號交響曲》對比強烈，柏林愛樂的「彈性」由此可見，上半場像一杯直率的美式咖啡，下半場則是溫暖的卡布奇諾，管樂熱情，弦樂滑潤，自由明亮，也讓台灣樂迷見識到柏林愛樂「第一天團」的神奇張力。

指揮與作曲家的對話

如何與百年之前的音樂家對話？杜達美忠於原譜，增加戲劇張力，上半場的伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》只見杜達美老神在在，管樂聲部表現出色，銅管到木管樂器也隨著音樂站起來演奏，展現伯老美國式的音樂語彙。下半場馬勒《第五號交響曲》則讓現場樂迷噴淚，拜衛武營葡萄園式音響所賜，聲部不但平衡，而且粒粒分明，調理出濃烈又壓抑的情感，讓樂迷張開雙臂臣服。

音響大加分樂迷滿足

柏林愛樂下午彩排場開放公益，不少學生與志工團隊近千人入場聆賞，杜達美也在衛武營藝術總監簡文彬的陪伴下參觀了衛武營，還沒走幾步就受到樂迷包圍，他也人來瘋與粉絲合影，來者不拒。呼應柏林愛樂數位音樂廳的科技互動，昨晚音樂會節目冊免費在《翻爆》電子平台下載，不少民眾因而更了解柏林愛樂所演奏的樂曲內容。科技聆樂，屏高連線，同享最好時光。

(中國時報)

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