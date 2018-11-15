聽funk 揮行草 書法不必死板板

2018年11月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

台積電文教基金會主辦的「台積電青年書法暨篆刻大賞」，14日邀請新銳書法家王政麟以工作坊形式，透過漢字、人文、景點及美食等四大主題，引領屏東高中美術班同學臨寫書法並結合插畫，設計出洋溢著青春創意的風景小卡，學子創意無限，也讓講師驚豔連連。

基金會管理師劉彥辰指出，書法蘊藏中華文化累積5000年的歷史，不僅能陶冶性情，更與生活緊密連結，從街頭招牌、地方文創設計，或是旅遊景點的匾額楹聯等，處處都能發現書法之美。

為讓年輕世代更有機會親近，大賞除正規賽事外，也邀請優秀書篆藝術家深入高中校園，以活潑工作坊形式帶領學子進入漢字藝術的世界；劉彥辰表示，用毛筆書畫台灣四方風景，彷彿一節節滿載台灣豐美文化底蘊與自然風光的車廂，共享一趟紙上旅行。

此次工作坊講師王政麟畢業於清華大學動力機械學系碩士，頭戴紳士帽、裝扮新潮，興趣是跳街舞的他，已累積14年書法學習資歷，特別喜歡邊聽funk音樂、邊練習行草字體，跟隨著節奏，無拘無束地在紙上揮灑，讓書法、理工與街舞在他身上毫無違和。

王政麟說，書法不像外界認為得那樣死板，只要透過不同媒材、加入設計，藉由玩的方式培養興趣，這條路才能走得長久；他以街舞作為比喻，要寫得好、就得從模仿開始，掌握適合自己的書寫節奏，加入熟悉在地文化，就能讓書法不再有距離。

巡視台下學生作品，王政麟直說「好美、好看」，不吝給予鼓勵，並適時建議，讓作品完整性更高；劉彥辰也強調，屏中學生有著高度想像力，作品極具個性與創意，充滿這年紀該有的生命力。

劉彥辰也不忘提醒，此屆台積電青年書篆大賞即日起開始報名，至12月10日截止，詳情可上官網www.tsmc-calligraphy.org，或搜尋臉書粉絲頁「台積電青年書法暨篆刻大賞」。

(中國時報)