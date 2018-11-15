三重一村開園 老眷村重現

2018年11月15日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

空軍三重一村是北台灣保存最完整、規模最大的空軍防砲部隊眷村，村內保存罕見防砲陣地及地下彈藥掩體甬道遺跡，被新北市府選為國軍老舊眷村保存文化園區，新北市長朱立倫及老將軍朱楚雲等人14日揭幕宣布開園，園區響徹《中華民國頌》愛國歌曲的瞬間，不僅喚起60年前的眷村情懷記憶，也讓現場多位老榮民忍不住眼眶泛紅。

新北市文化局指出，空軍三重一村占地1.38公頃，二次大戰期間被據台日軍設為高砲陣地，建有6座防空砲座，台灣光復後由國防部改建為空軍眷舍，1996年預定拆除，但因村內將、校、尉級眷舍保存完整，區內還遺留2座砲座及一條用來存放彈藥及作為掩體的地下軍事甬道遺跡，各界發起「三重市眷村文化園區營造運動」，2006年登錄為歷史建築，2010年納入眷村文化保存計畫。

國防部將空軍三重一村移撥新北市府，市府與國防部、文化部共同斥資1億5千多萬元，著手修復年久失修及結構不良的眷舍，再整理殘破不堪的甬道及砲座等遺跡，歷經4年終告建成。

昨日揭幕典禮中，擎天眷村合唱團高唱《中華民國頌》、《國家》等振奮人心的歌曲，由朱立倫及曾經在村內居住50年的老將軍朱楚雲等人，掀開總舖大鍋滾出紅白氣球象徵平安喜氣，再由老將軍朱楚雲吃上一口現煮甜湯圓，象徵空軍三重一村文化園區正式「開園」。

朱立倫說，眷村文化保留很不容易，既要從舊有建物著手改造，又不能影響原來感覺，新北市府花了4年時間，斥資1億5千多萬元經費，把空軍三重一村完整保留並整建為文化園區，這是很有意義的一件事，也代表對歷史文化資產的重視。

朱立倫也說，三重一村位處都市中心，卻能保留了眷村文化，也留存二戰時期以來的榮民、榮眷歷史文化，讓孩子們能夠體驗真正的眷村文化，他期望在硬體建設完成後，未來能夠有更多的文創、文藝、表演等軟體進駐，讓文化園區更顯豐富有特色。

(中國時報)