搭高鐵住五星級 暖冬遊2千有找

高鐵推「暖冬遊」兩人同行，入住墾丁五星級飯店，配合觀光局的補助，每人只要1980元。（高鐵提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

交通部觀光局推出「前進宜花東．高屏暖冬遊」的補助措施，首次納入交通費補助1000元；住宿費補助每房最高也是1000元，60歲以上可再減500元。高鐵公司日前也趁暖冬推出高雄、墾丁、花蓮等地的「二日自由行」優惠專案。若搭配使用兩方案，兩人同行從台北至高雄旅行，每人交通加住宿僅需1980元。

高鐵配合11月下旬登場的ITF台北國際旅展，推出「高鐵假期線上旅展」、「2018台中花博」等提案，線上旅展包括「買車票送住宿」、「五星饗宴─免費升等住套房」、「旅展限定版一日豐富行」、「銀髮族專案」、「假日不加價」等選擇。

其中「買車票送住宿」專案，與14間台北、台南、高雄、墾丁等地的知名飯店合作，憑高鐵「台北─左營」或「台北─台南」的來回票根，就可享有一晚住宿免費與交通接駁的優惠。

高鐵表示，以台北出發至高雄，若兩人同行，入住墾丁五星級凱撒飯店一晚、高鐵標準車廂來回車票及飯店接駁，如僅使用高鐵優惠專案，每人2980元，搭配觀光局補助每人只要1980元，若是60歲以上者可再減500元。

高鐵提醒，優惠專案必須向旅行社購買，使用暖冬補助出遊的旅客，入住時須提供身分證件核對，備妥去程高鐵票根正本及旅行社開立的代收轉付收據，核對後便可享有住宿與交通補助。

觀光局推出的「前進宜花東．高屏暖冬遊」國民旅遊獎勵方案，自由行住宿優惠方面，在11月1日到12月31日的周日至周五期間，住宿宜花高屏等地有參與方案的旅宿，59歲以下民眾每房住宿費補助最高1000元，60歲以上者每房最高可補1500元。旅行社每人最高可補500元，每團最多3萬。另外交通費最高每人可補1000元。

(中國時報)

三重一村開園 老眷村重現 涅瓦大街昏熱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。