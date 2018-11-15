搭高鐵住五星級 暖冬遊2千有找

2018年11月15日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

交通部觀光局推出「前進宜花東．高屏暖冬遊」的補助措施，首次納入交通費補助1000元；住宿費補助每房最高也是1000元，60歲以上可再減500元。高鐵公司日前也趁暖冬推出高雄、墾丁、花蓮等地的「二日自由行」優惠專案。若搭配使用兩方案，兩人同行從台北至高雄旅行，每人交通加住宿僅需1980元。

高鐵配合11月下旬登場的ITF台北國際旅展，推出「高鐵假期線上旅展」、「2018台中花博」等提案，線上旅展包括「買車票送住宿」、「五星饗宴─免費升等住套房」、「旅展限定版一日豐富行」、「銀髮族專案」、「假日不加價」等選擇。

其中「買車票送住宿」專案，與14間台北、台南、高雄、墾丁等地的知名飯店合作，憑高鐵「台北─左營」或「台北─台南」的來回票根，就可享有一晚住宿免費與交通接駁的優惠。

高鐵表示，以台北出發至高雄，若兩人同行，入住墾丁五星級凱撒飯店一晚、高鐵標準車廂來回車票及飯店接駁，如僅使用高鐵優惠專案，每人2980元，搭配觀光局補助每人只要1980元，若是60歲以上者可再減500元。

高鐵提醒，優惠專案必須向旅行社購買，使用暖冬補助出遊的旅客，入住時須提供身分證件核對，備妥去程高鐵票根正本及旅行社開立的代收轉付收據，核對後便可享有住宿與交通補助。

觀光局推出的「前進宜花東．高屏暖冬遊」國民旅遊獎勵方案，自由行住宿優惠方面，在11月1日到12月31日的周日至周五期間，住宿宜花高屏等地有參與方案的旅宿，59歲以下民眾每房住宿費補助最高1000元，60歲以上者每房最高可補1500元。旅行社每人最高可補500元，每團最多3萬。另外交通費最高每人可補1000元。

(中國時報)