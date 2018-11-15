邱澤電眼搶帝拚獎留台灣

2018年11月15日 04:11 中國時報 專題報導林志勳

段奕宏《暴雪將至》

邱澤《誰先愛上他的》

徐崢《我不是藥神

鄧超《影》

台灣演員邱澤經過16年電視劇的磨練與洗禮，演技大爆發，在台北電影節擒下生涯首座影帝獎項，挾著氣勢直闖金馬獎，將對上也是首次入圍的大陸演員徐崢、段奕宏、彭昱暢，以及一人分飾兩角的鄧超。邱澤能否繼金馬50李康生獲影帝之後，再度將最佳男主角獎座留在台灣，成第55屆金馬獎頒獎典禮觀戰焦點。

邱澤在《誰先愛上他的》飾演同志，有別於同志角色往往被太過刻意符號性的詮釋，他自然不造作的演出，反而讓舉手投足和眼神都深具說服力。片中與愛人相處時油然而生、崇拜愛慕對方的帶電眼神，甜蜜到令人酥麻；而連珠炮飆罵侵門踏戶來興師問罪的情敵時，活脫伶牙俐齒戰鬥力十足的囂張小野狼；而對愛人呵護照顧、寬恕原諒至死不渝的真情流露，也令人鼻酸動容，奪影帝呼聲高。

彭昱暢演技超齡

大陸演員段奕宏去年已憑《暴雪將至》獲東京影展影帝，他在片中飾演「逢盜必破」，連公安都知曉的工廠保全人員，對於「破案」近乎沉迷的地步，為追查一樁將女子凌虐棄屍案件，甚至不惜犧牲朋友出賣愛人當誘餌。他將角色偏激與邊緣的個性詮釋到位，滿腔熱血緝凶與利用女友引誘變態殺人犯的冷血無情判若兩人，尤其一場凌虐嫌疑犯再將之殺害的戲，散發出的瘋狂令人不寒而慄。

台灣觀眾對徐崢想必不陌生，憑藉主演的《人在囧途》在華語電影圈打下知名度，自導自演《人再囧途之泰囧》再在大陸賣破12億人民幣，編導演全才的徐崢，在《我不是藥神》飾演印度神油店老闆，起初為想發財解決自己的經濟困頓，幫買不起正版藥的白血病病友從印度走私代購藥，在與病友相處的過程中逐漸產生同情與憐憫，不惜血本只為幫助更多病友脫離鬼門關。徐崢將角色從原本「一心圖財」的「小我」到後來「人溺己溺」的「大我」之間過程轉折詮釋得深具說服力，四平八穩的演技印證他的表演火候與問鼎金馬獎的實力。

23歲的彭昱暢不僅有青春偶像的小鮮肉外表，還有超齡的演技實力，在《大象席地而坐》中飾演替遭霸凌同學出頭卻誤使施暴者重傷，只好到處躲藏閃避仇家的高中生。他細膩演出大人世界裡認為的「問題學生」，眼神中透露出對未來的茫然、對缺乏親人關愛的槁木死灰、對周遭生活的失望甚至對漫漫人生路心生絕望，令人心疼到忍不住自省：現今社會在不自覺下，對年輕人造成多少負面壓力。彭昱暢絕對是影帝獎項的大黑馬。

鄧超一人飾兩角

第二度挑戰金馬影帝的鄧超，敬業為戲暴瘦20公斤，在《影》中一人分飾兩角，擅於權謀一心奪權的野心家「子虞」，與從小被訓練來當野心家替身的「境州」。「子虞」奸詐狡獪的眼神令人打冷顫，「境州」冷靜外表下隱藏的澎湃複雜情緒則為故事帶來無限想像，但為區別兩角色個性對比分明而過度用力的演技，是美中不足的地方。第55屆金馬獎頒獎典禮將於17日在台北國父紀念館隆重舉行，台視全程LIVE播出，網路直播由遠傳friDay影音獨家播出，今年亦新增同步手語的服務。

(中國時報)