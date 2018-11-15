青霞贈書李康生爽如再領獎

2018年11月15日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

林青霞贈《雲去雲來》簽名書讓李康生留念。（取材自臉書）

名導蔡明亮將在15、16日晚於香港大館舉行展演，和金馬影帝李康生提前赴港準備，13日晚在林青霞熱情邀約下共用晚餐，李康生開心在臉書分享：「姊依然永保青春，我心中永遠女神。」

蔡明亮表示林青霞記憶超好，提起3人首次見面是在1994年威尼斯影展上，蔡和李以《愛情萬歲》參展，林青霞隨《東邪西毒》劇組出席，蔡明亮前晚大膽提出合作邀約，林青霞語帶保留回應：「你提出來說要合作，我就很開心了。」

林青霞2、3個月前主動透過主辦單位關心蔡明亮的展演，足見女神依舊很關心台灣電影圈，蔡明亮笑言，過去在威尼斯影展不敢隨意接近女神，林青霞回台參加金馬時也沒能近距離接觸聊天，但林青霞再見他後，直說他都沒變，更邀請他們到自宅吃飯，特別請大廚料理13道佳餚，用心款待台灣影人。

蔡明亮在女神面前完全化身為影迷，「她是大明星，我從青少年時期看著她的電影成長。」

蔡明亮愛《窗外》

他表示當年鍾愛《窗外》，更欣賞林青霞在《東方不敗》和《金玉良緣紅樓夢》男扮女裝演出，林青霞向他透露，當年原訂要演林黛玉，但導演李翰祥見她遠遠走來立刻決定：「妳就演賈寶玉吧！」蔡明亮也在相談甚歡之際邀林青霞演出，他深信緣分：「我很好奇李康生遇到林青霞，會是什麼樣子？」

李康生5年前主演《郊遊》，正是從林青霞手上接過金馬影帝獎座，林青霞對當時以嘴型說出「爆冷」2字耿耿於懷，前晚再度向李康生說「不好意思」，但李毫不在意，洋洋得意當時是從女神手中拿獎，前晚林青霞贈送簽名書給李康生，他開心直呼彷彿2度領獎。

(中國時報)