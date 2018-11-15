曾美慧孜增胖13Kg 大姨媽2個月沒來

邱澤（左）和曾美慧孜在本屆影帝后激戰中呼聲極高。

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中國時報
報導徐桐炘
曾美慧孜（右）昨害羞的與偶像李安握手。（粘耿豪攝）

金馬獎頒獎典禮倒數2天，準金馬影帝、后邱澤和曾美慧孜14日出席入圍沙龍展暨貴賓禮品記者會，以《誰先愛上他的》入圍的邱澤笑言從多倫多回來後還在調時差，「現在就像考完試等放榜。」他嘗試保持平靜：「想要放鬆，可能等坐到典禮裡才會緊張。」

邱澤被問是否觀察過其他入圍對手，謙虛表示：「每位都是勁敵，今年都努力拍出精彩作品，不管誰得獎都會替他們開心，我還只是菜鳥。」

一度撐不下去

以《三夫》入圍的曾美慧孜首度與邱澤見面，立刻發現對方眼裡有顆痣，直說：「是非常美的人才有，我有被迷倒。」她在《三夫》有許多突破演出，不僅常赤身裸體，還有許多性愛、自慰戲，她坦言每場戲都很辛苦，其中一場甚至必須在不停晃動的船上和鱔魚「肉搏」，「不是很好控制，中間一度堅持不下去，也和導演陳果說想放棄，但這場戲突破之後就都沒問題了！」

曾美慧孜坦言接演時考慮過「一般女生會擔心的問題」， 但問過母親意見，母親和她都相信導演陳果不會讓演員為裸露而裸露。她為戲增胖13公斤，雖然只要開心的吃飽就睡，「一天5碗飯，半夜吃麥當勞。」在香港拍片也絲毫不需忌口，仍影響健康導致停經2個月。此次來台邀請媽媽在金馬影展觀賞《三夫》，笑言自己不敢坐在媽媽身邊，陳果則搞笑傳訊息給她：「妳死定了！」

(中國時報)

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