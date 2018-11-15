Jolin悼李維菁「來不及給妳聽」

2018年11月15日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

李維菁13日凌晨逝世，令文壇、書迷十分惋惜。（取材自臉書）

著名小說家李維菁13日凌晨因癌症逝世，享年49歲，令書迷、文壇惋惜不已，蔡依林（Jolin）在臉書發文追悼她：「太突然了！ 那首還來不及給妳聽的歌，終將是我們之間的回憶橋梁！」並提到「謝謝妳用生命用文字，為所有女人留下最燦爛美好的人生篇章。一路好走。」

Jolin的經紀人王永良昨表示：「Jolin上周錄完新專輯，昨天拍攝專輯封面，工作結束到晚上11點多，我才傳簡訊告訴她這個消息，她聽到後心情很震驚、哀傷，李維菁有幫Jolin在新專輯中寫歌。」Jolin很遺憾李維菁來不及聽到此曲的誕生。

喜歡李維菁著作

Jolin很喜愛李維菁的著作，包括《我是許涼涼》、《老派約會之必要》等，她認為李維菁的文字很敏銳、犀利，並精闢寫出都會女性的現代觀點。

2人在1年前透過王永良的牽線而認識，彼此欣賞，Jolin就邀請李維菁撰寫新歌歌詞，王永良說：「其實她們不太算朋友，不是每天會聯繫的關係，不太清楚她（李維菁）的近況。」

陶晶瑩（陶子）也發文不捨李維菁逝世：「你的貓應該很傷心，你的母親也是，謝謝你曾經來看荳荳打球，謝謝你在最後的時刻仍然給我愛和支持。」陶子表示李維菁月初拖著病體去看她的演唱會，跟著唱也跟著搖擺，但當時李身體不舒服，連走路都會喘，讓陶子十分心疼。

(中國時報)