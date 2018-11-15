歐陽妮妮休學 歐陽龍：尊重她決定

張捷（左起）、歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）昨參加新戲發布會。

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中國時報
報導洪秀瑛

23歲的歐陽妮妮與31歲的緋聞對象、五金行小開李家安，今年8月被拍到共用耳機黏TT，大方在街上勾手，似愈愛愈公開。她14日出席奇幻愛情喜劇《腦波小姐》發布會，劇中有吻戲，是否要向緋聞男友報備？她說：「最近都在專心工作，和劇組在一起，沒有聯絡。」已分手？她尷尬反問：「我們有在一起嗎？」轉頭向蔡黃汝（豆花妹）求救。

歐陽妮妮為拍戲犧牲感情，學業也無法兼顧，昨坦言為了第一次主演的電視劇已經「沒在上課」，晚間她也在IG發文坦言：「我休學了。11月初，在無法兼顧同時拍戲和上課中，我做出了這個決定。雖然這是我個人的事，但我選擇此刻在這裡告訴大家，非常謝謝大家對我的關心。」

她的爸爸歐陽龍昨表示不過問女兒的學業和感情，「她長大了，我完全尊重，不干預她的安排和決定，我這陣子也不敢找她站台，怕給她壓力，她只要正當面對自己的人生就好。」

9天瘦3公斤

該劇演員還包括張書豪、蔡黃汝、張捷、黃仲崑、陳孝萱等；剛開拍時歐陽妮妮心理緊張又壓力大，9天瘦3公斤，現在體重約50公斤。她第一次和張書豪合作，對他第一印象是「嚴肅、難相處」，但因手遊開啟聊天話題，相處後發覺他很會帶動氣氛，也誇張捷戲裡外都是暖男，「我拍完哭戲，他會買巧克力送我。」

(中國時報)

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