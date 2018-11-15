候佩岑復古風 小包改掉壞習慣

侯佩岑坦言以前愛用大包，現在則喜歡改用小包，改掉自己亂帶東西的壞習慣，穿PRADA亮片花朵裝飾長洋裝14萬1500元，背Sidonie黑白撞色肩背包9萬3500元。（羅永銘攝）

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中國時報
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PRADA Sidonie藍黑撞色肩背包，9萬3500元。（PRADA提供）
PRADA綠色幾何圖紋針織高跟鞋，3萬5000元。（PRADA提供）
自稱會定期清理衣櫃的侯佩岑，現在卻因復古風橫行，對舊衣難分難捨，穿PRADA雙色細肩帶皮革上衣6萬1500元、幾何圖紋高領上衣價格未定、荷葉滾邊皮革短裙價格未定，背Sidonie紅黑撞色肩背包9萬3500元。（羅永銘攝）
PRADA漆亮皮撞色低跟鞋，3萬1500元。（PRADA提供）
PRADA Margit肩背包，6萬2500元。（PRADA提供）

女星侯佩岑昨（14）日受邀，為PRADA演繹2019早春新裝，繽紛又具有衝突感的造型，令他十分喜歡，肩背的小巧Sidonie包款也是侯佩岑本季的最愛。坦承以前愛用大包的她，常把襪子、整盒衛生紙等雜物隨意丟在包包裡，連小孩變裝的蜘蛛人手套，都曾不小心被她帶出門。現在改用小包後，則會以包包大小，來控制自己亂帶東西的壞習慣。

除了在包包上經歷一番「斷捨離」的過程，衣櫃裡的寶貝衣服們更是讓她難分難捨。自稱會定期清理衣物的她，反因近來復古風盛行的驅使下，而捨不得淘汰舊衣，甚至強行霸佔老公衣櫥內的空間，笑說現在最重要的是要學習怎麼摺好、塞好衣服。提到PRADA於標誌性的極簡風格，侯佩岑亦不禁懷念起旗下經典的條紋針織衫，還後悔當初不應該扔掉那麼多。

本季，Miuccia Prada女士則選擇帶回了她90年代的幾何印花，運動衫搭配高腰雪紡紗裙，俏麗的皮革短裙以荷葉邊綴飾腰間，高彩度的色調，亦呼應著系列濃郁的極簡風格。扁平的Sidonie或Margit小包，瀰漫著既復古又摩登的獨特魅力，方頭粗跟或尖頭細跟的鞋履，則選用針織或漆亮皮材質，為整體造型衝撞出具衝撞感的優雅視覺。

(中國時報)

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