陳仕修翻轉牛仔褲未來

2018年11月15日 01:32 中國時報 陳張眾 報導

陳仕修表示剛開始投入雷射水洗時，並沒有得到業界的認同，如今，LEVI,S、UNIQLO等大牌紛紛宣布推動雷射、環保議題，亦間接肯定了他的決定與付出。（如興提供）

如興領先業界，引進雷射機台替代傳統人工水洗流程，以世界公民自居提倡環保。（如興提供）

紡織成衣，是大部分人心目中的夕陽產業，而如興紡織董事長陳仕修卻不這麼認為，他笑著說：「服裝哪裡是夕陽產業，除非人都不穿衣服了。」身著一襲合作廠商開發的緹花丹寧布料西裝，神采奕奕地暢談著心目中穩定中求長進的永續願景，擁有機械、投行等多重背景的他，以一個消費者的眼光出發再造傳統，反倒玩出牛仔褲的前瞻性。

2008年金融海嘯時，陳仕修挺身為當時面臨債務問題的如興紓困，並在因緣際會下成為公司的大股東之一，緊接著在2009年，國際紡織品貿易真正進入無配合限制的自由化大時代下，他更看見了如興的機會。自2014年接任董事長一職以來，陳仕修即運用產業觀察專長為公司布局，先後引進了首台雷射機台及臭氧水洗設備，進入環保新紀元。

雷射水洗推環保 做出長久價值

過去牛仔褲製造過程中所產生的化學染劑和汙泥，一向是最為時尚產業詬病，陳仕修藉由自身雷射工程師的角度切入，將傳統人工水洗流程以雷射機台替代，可以達到節省人力、減少汙染等目標外，還可依照消費者需求印製特定圖樣，貼合市場中瀰漫的客製化需求。

陳仕修表示，剛開始帶入雷射技術時並沒有太多人看好，雷射機台啟用的半年內都乏人問津，但就在今年，LEVI'S、UNIQLO等大牌紛紛宣布將啟用雷射、推動環保議題，亦間接對他的決定與付出給予了大大的肯定。陳仕修除了感謝機運，更意味深遠地說：「我們習慣做長一點，做久一點，如果牛仔褲還存在，我的投入就有價值。」

全球牛仔褲生產大本營

已誕生百餘年的牛仔褲，對陳仕修來說與一般的衣服不同，相較於針織等其他布料在本質上的侷限性，一條牛仔褲儘管剪裁、顏色相同，經過水洗後依然可擁有不同的效果。歷經2014年時運動緊身褲盛行的重創，2017對絕大部分牛仔褲品牌是成果豐碩的一年，他笑說：「人永遠是健忘的，這也是牛仔褲的韌性所在，這個產業不要短時間去平衡他，要把時間拉長。」

至於台灣紡織業的未來，陳仕修仍十分樂觀，「台灣紡織業面臨最大的問題是人才，競爭力其實是很強的，要讓年輕人覺得這裡是可以來的產業。」去年，如興更以小吃大的姿態，成功併購了玖地集團，搖身成為世界第一牛仔褲生產大本營，他坦言，要飽足當今消費者要環保、人權，又要兼顧品質、價格的產品，最後只能靠量來制衡，「大的生存、小的淘汰」，似乎是市場不可逆的趨勢。

技術科技 打造永續擂台

面對這個龐大的事業體系，陳仕修坦言要比以往花更多腦筋，但跳脫傳產只傳家的形象，他反大量聘用來自海內外的眾多專業經理人，期望可以開創出一個以牛仔褲為軸心，帶動產業翻轉的企業。他感性地說：「如興很謝謝台灣社會給我們的投入，所以我們有錢做這個事情，也做到了。」自科技、技術等層面下手，且繼續往品牌端邁進，陳仕修為牛仔褲打造的永續擂台還在繼續，在保持競爭力的同時，亦期待更多新血加入過招。

(中國時報)