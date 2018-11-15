摩納哥公主領軍 找出命定款

義大利品牌MAX&Co.一向以品牌混搭精神為標誌，本季更推出Il Mio Cappotto「我的大衣」系列，彰顯女性的不同個性，模特穿MAX&Co.繭型大衣4萬7800元。（MAX&Co.提供）

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中國時報
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摩納哥公主Charlotte Casiraghi的優雅造型，讓她變身為新代女性的穿搭指南。（CFP提供）
MAX&Co.軍裝大衣，3萬9800元。（MAX&Co.提供）
MAX&Co.新女性大衣，3萬8800元。（MAX&Co.提供）

義大利品牌MAX&Co.一向以品牌混搭精神為標誌，2018秋冬更以摩納哥公主Charlotte Casiraghi之裝著風格為靈感，推出Il Mio Cappotto「我的大衣」系列，藉柔美、俐落等不同剪裁，讓每個女性都能輕鬆找到屬於自己的命定款，且受到女星戚薇等人爭相選穿。

出身摩納哥皇室的公主Charlotte Casiraghi，承襲其外祖母好萊塢女星葛麗絲凱莉（Grace Kelly）的優雅風範，以俐落造型成為新代女性的穿搭指南。MAX&Co.亦自其多變的衣櫥中發想，集合取材陽剛男裝的「男士外套」、富有腰身曲線的「新女性大衣」、摩登帥氣的「軍裝大衣」、以日本和服為靈感的「繭型大衣」和頗具垂墜感的「裹身大衣」等5款剪裁，搭配運用色塊拼接的厚重毛衣等單品，組合出都會感十足個性層次。

而於各大百貨周年慶期間，品牌還推出「樂遊東京來回機票周周抽」活動，即日起至12月7日前，凡於MAX&Co.全台專櫃單筆折扣後購滿2萬元，即可獲得東京經濟艙來回機票抽獎卷乙張，漫遊秋冬時尚之都的穿搭趣味。

(中國時報)

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