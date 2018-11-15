信義區新食尚 最夯韓味美食來了

2018年11月15日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越信義A11韓國商品展「圃美多」豬骨拉麵（辣），4入299元，引進來台熱銷超過100箱。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國商品展「丹尼漢堡」丹尼漢堡套餐，大蒜無骨雞肉堡+起司薯條+飲料，每份350元。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國商品展「韓國豬血腸」辣炒豬血腸390元。（新光三越提供）

新光三越信義A11韓國商品展Binggrae香蕉牛奶，另有草莓、咖啡、哈密瓜口味，每組原價250至300元，3組特價600元。（新光三越提供）

「順姬家」老闆秋根成在新光三越信義A11韓國商品展推薦綠豆煎餅，每份250元。（新光三越提供）

新光三越台南新天地日本商品展KIRARA櫻桃/西洋梨果凍，山形市必買伴手禮，6入299元、12入600元。（新光三越提供）

新光三越台南新天地日本商品展「お肉の九門堂」炸牛排，東京滿腹博覽會肉品排名第一，每份350元。（新光三越提供）

百貨日韓美食超夯，新光三越「第2回韓國商品展」昨（14日）起至25日巡迴至台北信義新天地A11 6F信義劇場，60家業者有27家首度登台，較去年52家規模擴大，當地庶民美食實演也增多，看好延續台北南西店、台中中港店業績皆成長15％的氣勢，預估可吸引超過10萬人，1600萬元目標業績可望挑戰2000萬元。

規模再擴大 27家實演

台北信義新天地12日剛完成周年慶，55.1億元業績順利達標，昨起再以韓國美食攬客，主打台北南西店、台中中港店熱銷7大排行榜，包括銷逾1萬2500瓶的韓國國民飲料Binggrae香蕉牛奶，在韓國40餘年賣超過60億瓶；逾3500包（每包有4份）、單日最高銷售額10萬元的韓式泡麵；以及逾1萬支的釜山魚板、逾4100份的麻藥飯捲、逾3500包的夏林雞湯、逾3000碗的「QQ麵館」炸醬麵、逾2000份的「丹尼漢堡」韓式炸雞。

去年實演有15家，今年增為27家，12家初登場人氣街邊美食中，24年名店廣藏市場「順姬家」綠豆煎餅老闆秋根成表示，店家最初由大姊成立，目前是6個兄弟姊妹一起經營，在廣藏市場有2家店，每店日賣逾3000個煎餅，也進駐韓國10家百貨，好吃的祕訣在於以100％綠豆加入綠豆芽，用石臼直磨現煎成金黃焦脆。

另，韓國特色小吃辣炒豬血腸，包藏韓式冬粉增加口感；與「QQ麵館」Q彈帶勁的炸醬麵、春川辣炒雞排、韓國年輕人討論度超高的「丹尼漢堡」，以及50款最夯泡麵大賞等都是必吃推薦。在台北信義新天地後，韓國商品展本月30日至12月16日移師至台南新天地，12月壓軸場在高雄左營店，目標5店業績合攻7000萬元。

日本商品展進駐台南

至於，台南新天地「第8回日本商品展」昨起至28日超過20家初登場品牌、有36位日本職人實演，主推北海道札幌米其林名店「Duck RAMEN EIJI」鴨肉湯頭拉麵、東京滿腹博覽會肉品排名第一的「お肉の九門堂」炸牛排、鹿兒島第一名店「月揚庵」、獲內閣總理大臣賞的長崎和牛製成的「牛長便當」等；與台南友誼市山形市獨家合作的特產KIRARA櫻桃/西洋梨果凍，包入1整顆糖漬櫻桃或西洋梨果肉，是伴手禮首選。

(中國時報)