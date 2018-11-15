周慶炒熱買氣 耶誕送禮商機開打

德國高寶瓷器I Love Christmas耶誕樹盤（大），1550元。（德國高寶瓷器提供）

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中國時報
報導吳娮翎
德國高寶瓷器I Love Christmas系列瓷器。（德國高寶瓷器提供）
Crate and Barrel Pine Tree植絨松樹擺飾，1250元起。（Crate and Barrel提供）

耶誕節慶向來是歐美家居重頭戲，各種擺飾跟送禮需求也讓品牌提前布局，過往總是12月才開始湧現買氣，隨著愈來愈多耶誕產品加入，加上周慶炒熱買氣，今年11月業績開始成長，Crate and Barrel在「黑色星期五」推出購物節活動，23日至25日祭出門市結帳再享85折，是年度最低優惠。

Crate and Barrel除了發表節慶飾品，也在布置上提供巧思，讓消費者可以快速入手需要的單品，餐瓷紅色系仍是熱銷第一，因為可以從耶誕一路用到農曆年，最適合傳統長輩消費者，針對千禧世代則祭出北歐色系的餐瓷與擺飾，看好年輕人喜愛混搭，在商品陳列上也特別用心，以不同系列吸引消費者。即日起至28日節慶系列新品享85折優惠，另外也與台灣插畫家WHOSMiNG合作，設計限量耶誕貼紙，15日起於實體門市不限金額消費即可獲得。

集雅廊集團旗下代理許多精品家居，在耶誕小物上則推薦NARUMI日本第一骨瓷雪花雕刻水杯、雪花雕刻高腳酒杯，還有德國高寶瓷器Goebel「I Love Christmas我愛耶誕」系列，將耶誕經典元素打造的圖騰設計餐盤、餐巾和吊飾等，要為居家空間更添佳節氣氛。

(中國時報)

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