2018年11月15日 04:11 中國時報 王幼華

莫斯科國家圖書館前杜斯妥也夫斯基的銅像。（王幼華攝）

普希金咖啡館位於涅瓦大街轉角處。（王幼華攝）

我由涅瓦大街的左邊行走，一直走，一直走，疲累而亢奮；然後橫過大馬路，來到右邊往回走，一直走，一直走，亢奮而疲累，腦袋昏熱。

終於，找到人行道的一張椅子，坐下來，喘著氣，讓痠疼的，發脹的腿，放鬆下來。旁邊一位光頭男子，脖子和手臂爬滿了刺青，我掏出根藍金萬寶路香菸，也遞了根給他，光頭男子嚴肅的臉融化了。點著，這菸的味道跟賓士、寶馬、現代、豐田等等汽車一樣，融入了很多俄羅斯的成分。在濃郁的口感和煙霧繚繞裡，瞇起眼看著街上來來往往的人。

忽然幾陣號角聲響起。

大街上的馬車，電動車，雙層巴士，摩托車，個人轎車，自動讓出一條路。

是彼得大帝的馬車將要通過，路旁的人群停下腳步。

前面是六對前導馬隊，馬背上的衛士，腰桿挺直，姿態英武，馬蹄在路面發出「喀拉，喀拉」的聲音。

沙皇坐的是帶車廂的四輪馬車，由四匹白色駿馬拉著。車廂是金色的，在陽光照射下，閃閃發亮。兩位車伕坐在紅色的軟墊上，沉穩的拉著韁繩，駕著馬匹前進。

彼得大帝的座車慢了下來，他拉開車廂的簾子，伸出巨大的手掌來，向大街上的人們揮了揮。這大街是他開的頭，所以會不時回來。

眾人看到大帝，興奮的叫嚷，發出讚嘆聲，用力揮動雙手，向他致敬。

金色馬車緩緩前進，許多人跟著車跑步，呼喊，熱情的追隨。

啊，彼得大帝！

前面有人在表演敲瓶子，罐子，鍋子，發出「叮叮噹噹」，「戚戚嗆嗆」，相當和諧美好的聲音。

南美洲來的印地安人，在吹奏排簫，聲音遼遠，優美，空靈，非常多的人聚在他身邊，仔細地聆聽。

高聳的塔鐘底下，有一組搖滾樂團正在演奏，人們擠在那兒跟著吉他聲，鼓聲，鈴鼓聲扭動身體。

一隻套著紅褐色大馬道具裝的人，隨意拉扯行人跟他合照，如果不跟那匹馬合照，他就會張大嘴巴，把行人的頭含在馬嘴裡。

兩個打扮成電影「阿凡達」中藍色納美人的男女，拖著長尾巴，牽著手，行走在街頭。

幾個穿著破爛牛仔褲，細肩胸衣，二十公分高跟鞋，身材火辣的女子，站在街頭搔首弄姿。她們並沒有要去哪裡，只是逛街，一邊展示美貌讓人們觀看。

頭髮灰白，面貌枯槁，無聊的男子，跟我一樣坐在椅子上，東看西看。

手上提著好幾個大小袋子，走累的老太太，眼神渙散，神智不清地，靠在牆壁上休息。

一群小狗般跳耀著的少年，正從麥當勞走出來。他們的肚子裡塞滿了漢堡跟牛肉，以及甜酸脹氣的可口可樂。

來自農村身材壯碩，剃著光頭，嘴上留著濃密鬍子，筋肉膨脹的男子，充滿力量的走在街上。

專門販售印度素食的餐館門口，穿著絲質白色長袍的托爾斯泰，和兩位僕役從那兒出來。

一群強壯的軍人身上背著長槍，經過這裡，他們臉頰上盡是陽光的顏色，墨綠色軍服發出泥土和汗水的氣味。

他們看到托爾斯泰，便停住了腳步，僕役們有點驚惶的站在旁邊。

「我們將出發到前線，保衛人民，保衛國家。」

「將把鮮血奉獻給祖國大地。」

「俄羅斯的強大只有靠軍事的強大，現在是這樣，未來也是！」

軍人們七嘴八舌的說。

「是的，我將為你們祈禱，希望你們平安。」

「上帝站在我們這一邊，祂希望俄羅斯強大，成為偉大的國家！」

「俄羅斯萬歲！」

「俄羅斯萬歲！」

「是是，你們的勇敢和愛國情操令我感動，我將讚美你們，寫詩頌揚你們。」

虛弱的托爾斯泰，銀灰色長鬍鬚不斷抖動。

「好了，好了，軍士們，向前走吧。打擾了，文豪先生。」

一位在旁邊抽著菸的軍官，丟下菸頭向大家說。

軍人們轉身，離開了。

「文豪先生，吃素食是不能作戰的。」

這位軍官拍拍腰間的短槍，把臉湊近托爾斯泰的臉說，然後離開。

僕役們向前扶住那站不住腳，快昏厥的主人。

我到附近的便利商店買了一杯咖啡，再回來坐在涅瓦大街另一張椅子上。熱熱澀澀甜甜的咖啡流進喉嚨，經過食道，再流入胃中，一會熱量升騰，腰部挺直，一股欣然感襲遍全身，眼眶濛起霧氣，我看著大街上來來往往的人。

普希金的手插在口袋裡，皺著眉頭，灰黑色的臉孔看起來更加暗沉。他走在街上，已經約好了要和法國少校丹特斯在兩天後決鬥。

一位好友跟在旁邊，邊說邊比手畫腳，要求不要跟這個少校決鬥，丹特斯是軍人，和他決鬥非常危險。

普希金停下腳步，聽了一會然後說：

「不行，不行，這件事情一定要解決，我們沒有辦法忍受剛查洛娃的行為。」

「取消吧，你以前取消過十幾次決鬥了，你不能這樣去送死，你一定會死的。」

「為了我們的家族榮譽，必須這樣做！」

「離開這個女人，她不配當你的妻子，去巴黎吧。」

「我就是要解決這個問題。」

「這不是公平的決鬥，是有人要害死你，要剛查洛娃離開吧！」

普希金黯然的眼珠濛起一陣霧氣，伸出手掌握住朋友的雙手。

「我不會死的，相信我。」

地下鐵站的出口處，不時吞入一批人；男女老少，高矮胖瘦，貧賤富貴，賢愚美醜。不時吐出一批人；男女老少，高矮胖瘦，貧賤富貴，賢愚美醜。

有個身材豐滿，個子不高的女子，站在一棵路樹下，她麻金色的長髮，分散全身，垂到膝蓋，幾乎把整個人包覆住了。這女子躲在頭髮裡面，像似在滑手機，其實眼睛閃爍，看著是否有人注視她。

杜斯妥也夫斯基滿臉胡亂生長的褐色鬍鬚，臉色慘白，垂頭喪氣，慢慢的走著。他那肥胖的太太梭娜，臉孔發紅，喘著氣，汗水淋漓，跟在他後面指指點點的叫罵：

「你又把錢輸光了，你又把錢輸光了，上帝作證，這個男人應該下地獄！我應該拿斧頭砍死他！砍死他！」

梭娜猛的向前抓住丈夫的衣袖，氣喘吁吁地喊道：

「男人，錢！要養家的錢！」

杜斯妥也夫斯基歪起頭，聳起肩，用力甩開太太糾纏的手，沒有回頭，慢慢的向前走。

「這種男人，錢！要養家的錢！」

書店裡裡外外擠滿了人，非常多人來這裡看書，買書，文具，圖片，旅行地圖，城市地圖。

街頭畫家擺出他畫的政治人物，電影明星，運動明星，歷史人物，不知名遊客的畫像。

小攤子賣俄羅斯娃娃、皮草、毛帽、披肩、琥珀、飾品、伏特加酒、巧克力、水果、復活蛋、小城堡等等，琳瑯滿目。另一些攤子賣冰淇淋，可樂，雪碧，各類的花草，印有聖以薩教堂、冬宮、凱薩琳宮、克里姆林宮的明信片。

連續上百間的外商大樓，店面爭奇鬥艷，販賣全世界運來的商品，各種最新潮，最時髦的，都陳列在櫥窗，吸引路過的行人。

有間知名的高級超商，只允許有足夠能力的人進去消費。

穿著白色結婚禮服的新娘，西裝筆挺的新郎，在街頭取景；陪伴他們的朋友們，各個年輕漂亮，挺拔英俊。

歡笑聲，高聲說話聲，音樂聲，汽車引擎聲，一直沒有停止。

有人在橋頭擺了幾輛重型機車，那些機車外型粗獷，強悍而美麗，是一種只會向前衝的精緻鋼鐵。

果戈里頭上戴著圓頂帽，身穿黑色神袍，胸前掛著聖像，手裡拿著銀色權杖。

一群人圍著看他變魔術，這人的還魂術手法既神祕又刺激，在涅瓦大街非常有名。果戈里腳下有一個大水盆，他從神袍裡拿出幾個半個手掌大、黑色乾癟癟的東西，亮給大家看了看，之後就丟進水裡。然後用權杖在上面轉了幾圈，口中念念有詞：

「死掉的肉體和靈魂，在我的召喚之下，活過來吧！活過來吧！」

那幾團浸在水裡黑乾的東西，不一會，竟然動了起來，慢慢游動，變成活生生的癩蛤蟆。

圍著的人個個面露驚惶，有人用雙掌蓋起臉，有人掩著嘴，有人抓住胸口的衣襟。

我坐在涅瓦大街，呼吸著令人興奮的空氣，耳朵充滿了嘈嘈聲，眼中盡是變化不已的繽紛，應接不暇的美麗。

一時興奮，一時疲憊，煙草味，香水味，不安的眼神，風騷的肢體，飢渴的腸胃，焦躁的心靈。

啊，我坐在涅瓦大街，精神亢奮，神智迷離，這是一個慾望展現的地方。最新潮的美感與誘惑， 被情慾激起的行動，讓街道上充滿旖旎的氣氛，醺醺然的病熱，啊！

(中國時報)