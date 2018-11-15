2018年11月15日 04:11 中國時報 蔡其蓉

讓年輕學子書寫故鄉，即將於六月揚帆遠行的女孩們振筆疾書寫下感懷，我看著他們筆下這座對我而言好似熟悉實仍陌生的城市，反覆思索著該如何看待一座城市？生活在此好些年，卻不斷迷惘於如何定位自己的迷惘，以認識這既現代又古老、既喧囂卻寂寞的一座城市。

或者該由相片開始吧？

是一張泛黃相片。相片中的鬈髮小女孩，與父親合影於大佛前石獅子腳下，外地旅人若不留下這樣一張相片，好似未曾到過八卦山般，歸途行囊也覺空虛悵然。大佛總是微笑端坐，大方接納旅人合影，整座八卦山原該祂是主角，卻無怨無悔權充配角，屈居相片一隅。相片裡的大佛凝然靜定，在那抹微笑中，是否也早預知了當年到訪的小女孩，有天將落腳於八卦山下，在此孕育新芽、在此瞻仰祂的側臉，日日夜夜？大佛不語，看盡了人來人往，山上山下，看著時光就此流轉……

再次來到這座城市，生命中的諸多初次於焉產生，先是為人媳為人妻進而為人母，身分的劇烈轉變使我無暇他顧，而最要緊的便是從嫁妝中剔除婚前的夢想，一如中毒後徹底重灌的電腦，重新寫進媳婦、妻子、母親的身分認同程式，並掃去名為「自我意識」的病毒。初初生活此城間，僅能感受拔除自我與夢想的痛苦，此城於我是沒有溫度的，我見斯城多冷漠，本料斯城見我亦應如是時，卻發現這座城市自有其對於失落之人獨特的包容方式，用它純樸的力量療癒了離鄉背井失落的心，使我此後的生活雖不免仍有躓踣，卻不需再以怨懟度日。

一個已婚的女子如我，一生中最最相關之地或許會有三處：出生地屬於身分證上的故鄉；負笈求學之所是美好青春的所在；而婚後定居之處便多半是一生的最終依歸了。我如胡馬越鳥般依戀出生地台南，定義其為一生的故鄉，是臍帶脫落後猶印記於心的一種牽繫。然而心中眷念不已的，真真要屬年少時離家求學之處了，在那裡獨立，在那裡蛻變，在那裡習得鄉愁，也在那嘗到愛情箇中滋味，至今每每午夜夢迴仍彷彿居處於那座北方城市。對此好友YC說得好：恐怕我們心中想望的未必真是那座嘈雜的城市，所以深深眷戀的其實只是曾生活其間的那一去不返的青春時光吧！此言令人悵然不已。

而現下我所定居的這座城市呢？我該如何看待？

此刻我抱著鬈髮的小女兒，於佛前石獅子腳下合影，一如當年父親與我的合照般，為女兒的童年攝下片刻。卦山上大佛禪定祥和，卦山下人們恬然安居，不論我想以何角度看待這座城市，它依然既喧囂又寂寞，在它所孕育的青年學子筆下成為故鄉印象。

初來乍到的我曾有幾番掙扎、不甘接受，然而這座城市對我展現了它的可親可愛，古人言此心安處是吾鄉，在這座城市中經歷過的因緣與美好，提供了絕佳答案來定位我的迷惘與不安。或許多年後懷中的鬈髮女孩長大，也將在她的記憶裡寫下以此城作為故鄉的點滴，而我發現，我欣然願意與她一同成為這座城市的子民，日日夜夜共看大佛安詳側臉，以故鄉印象重新定義我所在的這座城市。

大佛依然微笑，不語如初。

(中國時報)