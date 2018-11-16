侯燕瑜合體 霸王韓流席捲全台！選民激喊 六都全壘打

2018年11月16日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（右）、新北市長候選人侯友宜（左）15日到台中力挺台中市長候選人盧秀燕（中）。（黃國峰攝）

123救台灣選前合體！ 盧韓侯同框「三都合作」

「韓流」讓中台灣也瘋狂，國民黨高雄市長候選人韓國瑜15日到台中，與新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕合體，大批「韓粉」早早就到場守候、擠爆盧總部，就為一睹韓國瑜本尊風采。3人共同簽署「城市治理合作宣言」，更喊出「禿子、漢子、燕子，讓台灣過好日子」，希望透過「三都合體」讓「六都全壘打」。

「小弟正在找工作」 韓逗樂粉絲

「韓國瑜，凍蒜！」、「韓國瑜，凍蒜！」韓國瑜一出現在盧秀燕的競選總部外，現場群眾立即歡聲雷動。在大批警力維持秩序下，韓國瑜被群眾簇擁、幾乎是被推著往前走，還有媒體記者慘被瘋狂韓粉擠到摔倒；支持者高喊「戰將」，民眾情緒沸騰。

「小弟韓國瑜，今年60歲，正在找工作，請大家多多幫忙！」韓國瑜一開口就引來支持者哄堂大笑。他說，行程再怎麼緊，也一定要到台中，就是為了幫盧秀燕，因為她提出的反空汙、拚經濟訴求，深深震撼大家。

簽合作宣言 喊讓台灣過好日子

「禿子、漢子、燕子，讓台灣人民過好日子！」盧秀燕則喊出三都合體口號，韓國瑜、侯友宜、盧秀燕並共同簽署「城市治理合作宣言」；盧秀燕說，3人合體要拚六都過半、更希望邁向全壘打，且不只選前相互拉抬，選後也要密切合作。

韓國瑜在趕往會場路上還接受電台專訪。他指出，自己是從1碗滷肉飯、1瓶礦泉水開始，當初根本沒想到會走到今天這樣；也因為看到基層民眾的辛苦，更深切感受民心思變，希望給人民宣洩的管道與希望。

韓國瑜強調，台中與高雄都有港口、空港與腹地，更有強大商業後盾、很棒的農漁業，是很有發展潛力的台灣兩大巨人；這次新北、台中與高雄合體意義重大，因民進黨執政偏差，人民要自己拿出力量來拯救台灣的未來。

侯批綠奧步不斷 籲選民催拉票

「行政院、立法院跟監察院都出手，就是所謂的東廠、西廠、南北廠！」侯友宜怒批政府執政比不上人、還出奧步，連韓國瑜賣菜都賣到被法院傳喚，他並喊出：「123，救台灣！」侯友宜說，他們3人都有危機，呼籲選民催票、拉票、還要投票。

韓國瑜說，參選以來面對許多抹黑，自己以前個性衝動，但深感民主政治應該進入另一個層次，不能每次選舉都罵來罵去，希望打一場高格調的選戰；現在面對抹黑與奧步，都忍下來、靠休養去面對，但「其實也是偷偷在肚子裡罵」。

(中國時報)